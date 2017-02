Weil am Rhein. Mit Beginn des Frühjahrs bietet das Trinationale Umweltzentrum in Kooperation mit der Volkshochschule Weil am Rhein wieder eine Reihe von Kursen rund um die Themen Natur und Umwelt an. Die ersten Kurse sind schon fast voll belegt, heißt es in einer gestern verbreiteten Mitteilung.

Schon am 10. März haben Kinder ab acht Jahren nachmittags die Möglichkeit, unter Anleitung von Thomas Schwarze einen Meisenkasten zu bauen. Als Walddetektive sind die Kinder am 17. März nachmittags zusammen mit Sylvia Kammermeyer auf dem Tüllinger Berg unterwegs. Am 6. Mai können Sieben- bis Zwölfjährige zusammen mit Yvonne Schmid kleine Landschaften aus Naturmaterial und Lehm bauen. Renate Spanke nimmt am 12. Mai ab 19 Uhr die ganze Familie bei einem Nachtspaziergang durch den Dreiländergarten mit in die Welt der Fledermäuse und macht die Laute der sonst verborgen lebenden Jäger der Nacht mit einem Bat-Detektor hörbar.

Mit den kleinen Bewohnern in unseren Bächen beschäftigen sich zwei Kurse: Bei „Wasserskorpion, Bachflohkrebs und Co.“ werden die Kinder am 19. Mai oder am 30. Juni zu kleinen Naturforschern. Der Kurs von Sylvia Kammermeier beschäftigt sich am 2. Juni nachmittags mit den „Farben der Natur“. Hier kann gerührt, gemalt und gestaltet werden.

Bei dem Kurs „Wer hat denn da am Zapfen gezupft?“ am 24. Juni dreht sich alles um das Eichhörnchen. Auf seinen Spuren wird der Wald erkundet. Am 8. Juli können Erwachsene und Kinder ab acht Jahren kreative Arbeiten aus Weidenruten herstellen. Am 10. Juli kümmern sich die „Ziegen-Ranger“ zusammen mit Natascha Brossok und Doris Schüz um die Zwergziegen des Truz.

Zwei Schnitzkurse für Kinder ab acht Jahren finden am 1. und 15. Juli mit Lukas Kritzinger statt.

Ausführliche Infos zu den Kursen finden Interessierte im Programmheft der VHS Weil am Rhein oder unter http://www.vhs-weil-am-rhein.de. Anmeldung bitte direkt bei der Geschäftsstelle der VHS Weil am Rhein, Humboldtstr. 5, Tel. 704 413.