Von Marco Fraune

Sauberer und weniger laut: Die Stadt will in diesem Jahr weiter gegen Saatkrähen vorgehen. In der nächsten Woche geht es los. Ziel ist, die Vögel aus den innerstädtischen Bereichen zu vertreiben.

Weil am Rhein. Das Landratsamt hat grünes Licht gegeben, dass in Weil am Rhein die Maßnahmen starten können. Eine Nestentfernung darf ab Montag bis Ende dieses Monats damit durchgeführt werden. Sinnvoll ist dies, solange keine Eiablage erfolgt, wissen Erster Bürgermeister Christoph Huber und Stadtbauamtsleiter Christian Renner, die den Bau- und Umweltausschuss über die daraus resultierenden Baumpflegemaßnahmen informierten. „Eine zu frühe wie eine zu späte Nestentfernung wird erfahrungsgemäß zu sofortigem Nestneubau führen.“

Auch die Wetterbedingungen müssen passen, da die Seilklettertechnik zum Einsatz kommt, wie erst vor wenigen Tagen am Johannesquartier, wo auch Krähennester entfernt wurden.

Die Maßnahmen sollen sukzessive und in räumlich kleineren Einheiten umgesetzt werden. Die Verkehrsbehörde ist mit im Boot. Hintergrund der Maßnahmen ist, dass sich Bürger immer wieder über die lauten Tiere beschweren, die zudem noch die Innenstadt verdrecken.

Die Stadt will insgesamt zirka 28 Nester auf 17 Nistbäumen im Stadtgebiet entfernen. Unter anderem wird dies in der Gartenstadt, in Friedlingen und in Haltingen der Fall sein. Gegenüber dem Vorjahr seien es im öffentlichen Bereich zirka 45 Nistplätze weniger. Insgesamt stehen im Baumkataster 87 Nistbäume, wobei sich der Großteil im Außenbereich der Alten Straße befindet.

Zugleich weiß die Stadtverwaltung darum, dass solch eine Statistik nur eine Momentaufnahme darstellt. Auch könnten Saatkrähen auf private Baumbestände ausgewichen sein. Doch hierzu sei eine umfassendere Beobachtung und Auswertung erforderlich. Ein Gesamtkonzept „Saatkrähen“ wurde im Ausschuss bereits angekündigt.

Über den Erfolg der umfangreichen Baumpflegearbeiten kann noch kein abschließendes Urteil gefällt werden. „Es wird zu beobachten sein, ob diese wiederkehrenden Störungen durch Brutplatzreduzierung kurz vor der Eiablage die Vögel veranlassen, in die Stadtrandbereiche abzuwandern“, schilderten Huber und Renner. „Voraussetzung dürfte wesentlich sein, dass dort hohe Baumbestände erhalten bleiben, da diese als Nistplätze bevorzugt werden.“

Doch auch die Bürger sind gefordert. Diese sollen keine verwertbaren Futterreste, also Essensreste, Tiernahrung oder auch Snacks unentsorgt für die Vögel zugänglich halten, heißt es.

Einfach ist die Vertreibung der unliebsamen Vögel aber nicht. Selbst wenn in den Bäumen Vergabelungen reduziert und damit die Nistmöglichkeiten minimiert werden, sind die Krähen nach bisheriger Erfahrung sehr umgebungstreu. So würden sich die Tiere eben Plätze in unmittelbarer Nachbarschaft suchen.