Weil am Rhein Neubau des Gartencenters Dehner

21:06 Bären für die Botschaft: Vertretung in Ankara hat neue Maskottchen

Ankara - Die deutsche Botschaft in Ankara hat neue Maskottchen: Botschafter Martin Erdmann weihte gemeinsam mit seiner Ehefrau Marion zwei bunte "Buddy-Bären" ein, die Besucher nun an der Auffahrt begrüßen und entfernt an das Wappentier Berlins erinnern. Die Verzierungen an den mannsgroßen Bären-Figuren wurden von dem jungen Istanbuler Künstler Özgün Demiröz gestaltet. Der Botschafter nannte die Skulpturen einen "Ausdruck der deutsch-türkischen Freundschaft" - die durch die Krise zwischen den beiden Ländern arg belastet ist.

Berlin - Das Sturmtief "Xavier" über Deutschland hat mindestens sieben Menschen das Leben gekostet. Die Berliner Feuerwehr rief den Ausnahmezustand aus. Die Hamburger Feuerwehr forderte die Bevölkerung zeitweise auf, wegen des Sturms nicht vor die Tür zu gehen. Die Deutsche Bahn stellte den Zugverkehr in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen, in Teilen Mecklenburg-Vorpommerns sowie die wichtigen Fernverkehrsstrecken Berlin-Hamburg sowie Berlin-Hannover ein. Zunächst war noch unklar, wann die Züge wieder fahren können.

Berlin - Sturmtief "Xavier" hat mindestens sechs Menschen getötet und in den beiden größten Städten Deutschlands den Nahverkehr mit voller Wucht getroffen. Die Berliner Feuerwehr rief den Ausnahmezustand aus. Die Hamburger Feuerwehr forderte die Bevölkerung zeitweise auf, wegen des Sturms nicht vor die Tür zu gehen. Die Deutsche Bahn stellte den Zugverkehr in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen, in Teilen Mecklenburg-Vorpommerns sowie die wichtigen Fernverkehrsstrecken Berlin-Hamburg sowie Berlin-Hannover ein. Zunächst war noch unklar, wann die Züge wieder fahren können.

20:01 Löw will gegen Nordirland WM-Ticket lösen

Belfast - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Abend das WM-Qualifikationsspiel in Belfast gegen Nordirland mit dem Hoffenheimer Sandro Wanger und dem Schalker Leon Goretzka in der Startelf. In der Abwehr feiert Jérôme Boateng im Windsor Park wie von Bundestrainer Joachim Löw angekündigt sein Länderspiel-Comeback. Angeführt wird das Weltmeisterteam von Thomas Müller, einem von fünf Bayern-Profis. Der DFB-Auswahl würde schon ein Unentschieden gegen den Tabellenzweiten Nordirland reichen, um sich als Gruppensieger vorzeitig für die WM in Russland zu qualifizieren.

20:00 Bahn: Zugstrecken im Norden und Osten weiterhin gesperrt

Berlin - Nach dem schweren Unwetter ist es nach Angaben einer Bahnsprecherin noch unklar, wann die Züge im Norden und Osten Deutschlands wieder fahren können. "Es wird sicherlich im Laufe des Abends noch zu Problemen kommen", sagte die Sprecherin. Es müsse auch überprüft werden, wo Bäume auf den Schienen lägen. Dafür seien vereinzelt bereits Züge zu Erkundungsfahrten unterwegs. Die Bahn hatte wegen des Sturms "Xavier" den Zugverkehr in mehreren Regionen eingestellt. Betroffen sind unter anderem Hamburg, Niedersachsen, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt.