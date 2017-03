Weil am Rhein (mcf). Der Stadtjugendring Weil am Rhein will das eigene Motto „Wir mischen mit ...“ weiter mit Leben füllen. Vorsorglich wird zwar für Montag, 13. März, zu einer ordentlichen Delegiertenversammlung eingeladen, die um 19.30 Uhr beginnt. Sollte aber keine Beschlussfähigkeit bestehen, soll ab 19.45 Uhr eine außerordentliche Delegiertenversammlung folgen – wie bei der jüngsten Versammlung Mitte Oktober schon der Fall. Daraus ist ein Rumpf-Vorstand hervorgegangen, dem neben dem Vorsitzenden Jörg Corsten auch Armin Löchle als Kassierer und Alfred Schöne als Beisitzer angehören.

Einer der Tagesordnungspunkte ist der Bericht über den Neuentwurf der Satzung und die Einsetzung einer Satzungskommission. Die Verabschiedung soll aber erst im Herbst erfolgen. Vorsitzender Corsten hatte schon Mitte November der Stadtpolitik erklärt: „Wir müssen eine neue Ausrichtung finden.“ Dabei gelte es, in der neuen Satzung auch festzuschreiben, wer Mitglied werden kann und wer eben nicht.

So liegt für die Versammlung auch ein Antrag des Vorstands zum formellen Ausschluss der Juso, der JU, des Jungen Forums und weiterer aufgelöster Verbände vor. Vorgestellt werden soll hingegen der Ditib-Verband. Ein Aufnahmeantrag für den Herbst liegt hier vor.

Zugleich geht es dem Stadtjugendring darum, sich gegenüber der Stadtjugendpflege und dem Jugendparlament abzugrenzen.

Ebenfalls werden sich Corsten & Co. mit der neuen Zuschussregelung befassen. Schon auf den ersten Blick will der Stadtjugendring zudem einen besseren Eindruck machen. Ein neues Logo soll her.

Die Versammlung findet bei der DLRG Weil am Rhein, Malgerstegeweg 5, in Otterbach statt.