Weil am Rhein Neue Außenhaut und frische Luft

Die Gemeinschaftsschule ist zwar eine neue Schulform, doch diese wird in Weil in einem alten Gebäude angeboten. Für knapp acht Millionen Euro soll hier nun ab Februar 2018 ein Jahr lang eine energetische Sanierung in vier Abschnitten erfolgen.

Weil am Rhein. 50 Jahre nach Inbetriebnahme als Realschule gibt es einen hohen Sanierungsbedarf, wie im Bau- und Umweltausschuss am Dienstagabend aufgezeigt wurde. Zwar wurde schon in den vergangenen Jahren einiges gemacht, doch: Die Fenster funktionieren nicht mehr richtig, der Sonnenschutz ist teilweise kaputt, die Verglasung bietet keine ausreichende Wärmedämmung und in den Räumen herrscht schlechte Luft (hohe CO2-Konzentration). Die Grundsubstanz des Baukörpers sei hingegen in einem guten Zustand. Und dieser soll nun eine neue Außenhaut erhalten, wobei in dem Zuge auch die Decken, die Elektrik und die Lüftungsanlage in Angriff genommen werden.

Die Kosten Der aktuellen Kostenberechnung zufolge schlägt die Fassadenkonstruktion mit rund 3,3 Millionen Euro, die Deckenkonstruktion mit 755 000 Euro, der Bereich Sonnenschutz, Lüftung, Elektroverteiler und Internet mit 727 000 Euro sowie der Punkt Lüftung, Klassenzimmer, Fach- und Nebenräume mit 550 000 Euro zu Buche. Hinzu kommt rund eine Million Euro für Fachplaner sowie weitere fünfstellige Summen für die Gebäudeleittechnik und die Entwässerungsanlagen. Summa Summarum belaufen sich die Kosten auf 6,6 Millionen Euro.

Insgesamt ist die Summe sogar noch höher: Der Finanzierungsplan weist demnach für die energetische Sanierung rund 4,8 Millionen Euro aus, für vorgegriffene Instandhaltungsarbeiten 2,5 Millionen Euro sowie für „Sowieso-Maßnahmen“ 670 000 Euro aus. Von den gut 7,9 Millionen Euro erhält die Stadt aber eine Förderung von knapp 1,3 Millionen Euro.

Sanierung oder Neubau? Keinen Zuschuss würde die Stadt vom Land erhalten, wenn nicht saniert, sondern neu gebaut würde, was auch Oberbürgermeister Wolfgang Dietz kritisch bewertete. Doch nicht nur aus diesem Grund kommt die Sanierung die Stadt günstiger als ein Neubau. Dieser wird mit 16 statt mit acht Millionen Euro taxiert. Die Bauzeit würde zudem doppelt so lange sein, also zwei Jahre. Das Raumkonzept bleibt so aber gleich und ist nicht variabel. Als „zwingend“ bezeichnete Thomas Klug vom Gebäudemanagement der Stadt die Sanierung der Decken und der Beleuchtung. Energetisch würde ein Neubau punkten, doch auch mit der energetischen Sanierung soll das Gebäude 30 Prozent an Wärme weniger verbrauchen als der Gesetzgeber dies bei einer Sanierung vorgibt. Insgesamt etwa 50 Prozent soll im Vergleich zum bisherigen Stand in der Gemeinschaftsschule eingespart werden. Die Stromkosten bleiben voraussichtlich gleich, da zwei Lüftungskasten pro 30 Schüler betrieben werden. „Keiner kann sich bei schlechten Noten beschweren, dass es an schlechter Luft lag“, sagte Klug.

Die Notwendigkeit der Sanierung unterstrich außerdem Roland Stölzle vom Stuttgarter Büro „bffgmbh architekten & fassadenplanung“. So sei nicht nur die Wärmedämmung mangelhaft, sondern auch der Sonnenschutz, womit sich das Gebäude aufheize. Auch beim Brandschutz gibt es nun Verbesserungen. Gleiches gilt für Internet in den Unterrichtsräumen.

Die Positionierungen Der Start der Gemeinschaftsschule erfolgte im Jahr 2015 noch dreizügig. Aktuell gibt es sogar vier Klassen im ersten Jahrgang. Auch für das neue Schuljahr rechnet Hauptamtsleiterin Annette Huber mit einer hohen Nachfrage. „Das ist ein toller Erfolg und zeigt die gute Qualität.“ Die Kehrseite: Der Raumbedarf wächst, was auch Wolfgang Roth-Greiner (FDP) umtreibt. „Man kann dort anfangen zu sanieren, wo man gegebenenfalls nicht anbaut“, erklärte Erster Bürgermeister Christoph Huber. Sowohl Axel Schiffmann (UFW) als auch Johannes Foege (SPD) bezeichneten das Projekt als „alternativlos“. „Es ist gut und wichtig, dass man die Schulen jetzt auch im Blick behält“, sagte Ingrid Pross (Grüne).