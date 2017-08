Weil am Rhein Neue Ausstellung in der Galerie Hanemann

Weil am Rhein-Ötlingen. Die Galerie und Kunstdruckwerk­statt Hanemann lädt vom 26. August bis zum 10. September zu einer neuen Ausstellung in ihre Räume ein. Die Weiler Künstlerin Susanne Schultze-Trautmann stellt unter dem Titel „Neue Begegnung“ Öl- und Acrylbilder, Sandbilder, Collagen und Bilder in Mischtechnik vor. Vernissage ist am Samstag, 26. August, um 18 Uhr.

Die Galerie Hanemann in Ötlingen an der Dorfstraße 107 ist von Dienstag bis Freitag jeweils von 10 bis 17 Uhr sowie am Samstag und am Sonntag jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet.