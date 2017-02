Einstimmig und ohne weitere Diskussionen hat der Bau- und Umweltausschuss Baufreigaben in Höhe von insgesamt 815 000 Euro erteilt, die alle das Kant-Gymnasium betreffen.

Weil am Rhein (mcf). Folgende Einzelmaßnehmen stehen nun an.

Kanthalle Der größte Anteil des Geldes entfällt auf die Kanthalle, die auf Grundlage eines Sanierungskonzepts mit Mitteln in Höhe von 400 000 Euro wieder in Schuss gebracht werden soll. Demnach muss der Sportboden in der Halle erneuert werden, da sich Stäbe lösen und einen entsprechenden hohen Unterhaltungsaufwand nach sich ziehen.

Die Umkleideräume und Duschräume müssen komplett renoviert werden – wobei Grundrisse optimiert, Boden- und Wandflächen erneuert sowie die Beleuchtungsanlage ausgetauscht werden. Die komplette Trinkwasserinstallation wird ebenso saniert wie die Lüftungsanlage. Wegen Unfallgefahr gibt es neue Basketballkörbe. Auch eine Sanierung des Kleingeräteraums steht an.

An der Außenfassade sind dieses Jahr ebenso die Handwerker im Einsatz. So muss dass Lichtband repariert beziehungsweise teilsaniert werden. Auch sollen im Rhamen der Arbeiten die Außenfenster und Türen instandgesetzt und die Außenfassade verschönert werden. Brandmeldeanlage Brandschutztechnische Anforderungen führen dazu, dass eine Brandmeldeanlage im Verwaltungsbau errichtet werden muss. Diese soll auf eine Überwachungsanlage aufgeschaltet werden. Insgesamt wird mit Installationskosten in Höhe von 130 000 Euro gerechnet.

Stufenhörsäle In einem sanierungsbedürftigen Zustand befinden sich ein Physik-, ein Chemie- und ein Biologieraum. Böden und Decken gilt es hier zu erneuern und Wände zu sanieren. Lehrertisch, Schülertische, Stühle, Spüle, Schränke & Co. werden in dem Zuge erneuert. Eine energieeffiziente Beleuchtungsanlage ist ebenso in der Maßnahme enthalten, die mit insgesamt 285 000 Euro kalkuliert wird.