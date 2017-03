Weil am Rhein Neue Mittel für alten Klang

Die Merklin-Orgel in der Ötlinger St. Gallus-Kirche wird nach Ostern abgebaut bis Weihnachten wieder in Schuss gebracht werden. Auch eine klangliche Rückführung ist vorgesehen. Während mit der baulichen Maßnahme also ein Stück Geschichte erhalten werden soll, geht die evangelische Kirchengemeinde beim Spendensammeln moderne Wege.

Weil am Rhein-Ötlingen. Die Orgelsanierung ist eines von insgesamt drei Projekten, mit denen die Sparkasse Markgräflerland die neue Crowd-funding-Spendenplattform in dieser Woche gestartet hat (wir berichteten). Sparkasse bringt Crowdfunding ins Spiel Ursprünglich hatte die Kirchengemeinde eine Spende der Bank im Sinn. „Dann hat die Sparkasse uns erzählt, dass sie eine neue Spendensammelplattform starten will“, erinnert sich Pfarrerin Bertina Müller im Gespräch mit unserer Zeitung. Technisch habe sie zwar zuerst keine Vorstellung gehabt, wie Internetnutzer kleinere und größere Beträge von der digitalen in die analoge Weg spenden, doch nachdem erste Details und damit auch die Chancen deutlich wurden, ging es nur noch um den Betrag, den es einzusammeln gilt. Insgesamt soll nun innerhalb von rund 100 Tagen die Summe von 10 000 Euro erreicht werden – nicht so viel, dass die Spender abgeschreckt werden, nicht so wenig, dass kaum etwas bezahlt werden kann.

Teil der Kosten über Spenden finanzieren Insgesamt wird die Orgelsanierung 63 000 Euro kosten. 25 Prozent dieser Summe erhält die Kirchengemeinde in Ötlingen von der Landeskirche. Der Rest, immerhin noch 47 000 Euro, muss selbst aufgebracht werden. Schon vor dem Start der Crowdfunding-Aktion in dieser Woche sind 8000 Euro an Spenden geflossen.

„Wenn das Spendenziel 10 000 Euro nicht erreicht wird, müssen wir unsere Rücklagen angreifen, was angesichts von zwei zu unterhaltenden Gebäuden, die beide im Kern zirka 800 Jahre alt sind (Kirche und Pfarrhaus), nicht wünschenswert ist“, heißt es in der Projektbeschreibung. „Wir wollen das bestehende finanzielle Sicherheitspolster nicht nur für die Orgel ausgeben“, ergänzt die Pfarrerin im Gespräch.

Orgelbauer restauriert und sorgt für alten Klang Die Entscheidung für die Sanierung der Orgel ist nun aber auf alle Fälle getroffen. Erst Anfang dieser Woche haben sich die Kirchenvertreter für das Projekt ausgesprochen. Die beauftragte Firma Waldkircher Orgelbau Jäger & Brommer soll sich in der Zeit von Ostern bis Weihnachten ans Werk machen, wobei die Orgel in ihre Einzelteile zerlegt wird und während der Sanierungszeit nur ein Keyboard oder eventuell eine elektronische Orgel zur Verfügung gestellt wird. An der rund 120 Jahre alten Orgel, die zuletzt vor 35 Jahren saniert und nur jährlich gewartet wurde, nagt der Zahn der Zeit. Schimmel und Abnutzungserscheinungen treten auf. Das Innere der Orgel ist mit weißen Punkten übersäht, wobei der Grund dafür unklar ist.

Anders verhält es sich mit dem Klang. Dieser wurde in den 1960er-Jahren bewusst verändert. Statt einen romantischen Klang wurde dieser mit dem im Barock üblichen Klang versehen, Registertausch inklusive. Dass der Urzustand aber wiederhergestellt werden soll, darüber herrscht Einigkeit in der Ötlinger Kirchengemeinde. Müller: „Wir haben uns für die Originalität entschieden.“ Einige Pfeifen werden also nun entfernt, dafür andere neu hinzugefügt. Damit soll die Merklin-Orgel dann den ursprünglichen Klang erhalten.

Einzige Merklin-Orgel mit ursprünglichem Klang Einerseits sehen die Kirchenverantwortlichen damit einen Beitrag zum Denkmalschutz, andererseits auch ein Alleinstellungsmerkmal in der Region. Denn in der Kirche, die eine gute Akustik aufweist, sollen besondere Konzerte begeboten werden. Müller: „Es handelt sich dann um die einzige Merklin-Orgel mit ursprünglichem Klang, die im südbadischen Raum existiert.“ Die klangliche Rückführung sei zwar teurer, doch es lohne sich. Dies ist auch das Ergebnis der seit Ende 2014 andauernden Überlegungen. Und: Der Kirchengemeinde liege daran, die Musik mit ihrem wichtigen Beitrag zur Verfündigung des christlichen Glaubens zu fördern.

Die Spendensammlung findet sich online unter: https://einfach-gut-machen.de/markgraeflerland/project/orgelsanierung