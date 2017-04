Weil am Rhein Neuen Rekord bei Fahrradbörse aufgestellt

Weil am Rhein (dab). Die Sonne strahlte und nach geglückter Schnäppchenjagd auch so manches Gesicht: Am Samstagvormittag herrschte Andrang auf der Fahrradbörse, die von der IG-Velo-Ortsgruppe Weil am Rhein auf dem Hof der Leopoldschule durchgeführt wurde.

Im Lauf der 28. Börse wurde ein neuer Rekord aufgestellt: 360 Fahrräder einschließlich Zubehör konnten am Morgen in Empfang genommen werden – und damit 100 mehr als noch bei der vorherigen Börse. Der Verkauf indes entsprach mit 64 Prozent wieder in etwa dem Vorjahr, wobei die Preisspanne bei zehn Euro begann und bei E-Bikes bis zu 1500 Euro reichte.

„Die angebotenen Fahrräder waren bis auf einzelne Räder in einem guten Zustand und teilweise neuwertig“, stellte Vorsitzender Jürgen Wiechert fest. Auch seien erneut sehr viele Kinder- und Jugendräder im Angebot gewesen, die größtenteils den Besitzer wechselten. Breit gefächert war zudem das Angebot an Zubehör wie Packtaschen, Fahrradständern, Montageständern und Helmen.

Das Fazit: Auch die diesjährige Börse war für die Ortsgruppe, die mit 21 aktiven Mitgliedern vor Ort mit anpackte, und für Beratung und kleine Reparaturen zur Verfügung stand, wieder ein Erfolg. Für die Bewirtung sorgte das Familienzentrum Wunderfitz.