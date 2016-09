Weil am Rhein. Die städtische Abendrealschule Weil am Rhein bietet zum neuen Schuljahr 2016/17 wieder einen Kurs an. Der Lehrgang dauert zwei Schuljahre mit je fünf Stunden Unterricht an vier Wochentagen und schließt mit der staatlichen Prüfung zur Mittleren Reife ab. Der Unterricht ist im Gebäude der Realschule in der Egerstraße 3 in Weil am Rhein. Anmeldungen sind wieder ab sofort möglich. Interessenten sollen sich an das Sekretariat der Realschule Dreiländereck wenden, Tel. 07621/7 22 12. Der Unterricht beginnt am Montag, 26. September, um 17.30 Uhr.