Weil am Rhein Neuer Pächter mit neuem Konzept

Das Café am Läublinpark erwacht ab Mai aus seinem Dornröschenschlaf. Elke und Andreas Lamm pachten von der Stadt das Anwesen und wollen es zu einer etablierten Adresse an diesem exponierten und gleichzeitig geschichtsträchtigen Ort entwickeln.

Weil am Rhein (wz). Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude ist der letzte Bauzeuge des früheren Läublinhofs. Es diente ursprünglich als Gärtnerhaus und hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Das Hauptgebäude wurde bis 1965 zu Wohnzwecken genutzt und im Zuge der Verbreiterung der Römerstraße abgerissen. Im Gärtnerhaus eingerichtet wurde ein Café mit Kiosk, dessen Betreiber mehrfach wechselten. Die Stadt veräußerte über einen Erbbaupachtvertrag das Anwesen.

Nachdem sich im Frühjahr 2015 ein erneuter Besitzwechsel abzeichnete und damit eine Veräußerung in Erwägung gezogen wurde, machte die Stadt im vergangenen Jahr von ihrem Vorkaufsrecht aus dem Erbbaupachtvertrag Gebrauch und nahm die Immobilie wieder in ihr Eigentum zurück.

Über ein Verfahren der Interessensbekundung warb die Stadt um einen Betreiber, der nun aus einem Auswahlverfahren mit den Eheleuten Elke und Andreas Lamm gefunden werden konnte. „Wir wohnen in unmittelbarer Nähe des Läublinparks und sind mit dessen Geschichte vertraut“, so die Eheleute Lamm. „Unser Konzept als Tagescafé mit saisonalen kleinen warmen und kalten Speisen soll die Gäste animieren, sich auch länger bei uns und in dem schönen Park aufzuhalten“, sagen sie. Dabei legen beide Wert darauf, dass es sich nicht um eine Filiale oder eine Außenstelle des in der 20er-Zone der Hauptstraße befindlichen und schon lange eingeführten Café Lamm handelt. Vielmehr soll das Café am Läublinpark eine eigene Identität und ein eigenes Flair entwickeln. Bäckermeister Andreas Lamm wird in dem Café eine Bäckerei- und Kuchentheke sowie einen Mittagstisch anbieten. Elke Lamm wird das Café, das den Namen „Das kleine Café Lamm“ tragen wird, leiten. Dabei wird sie von drei weiteren Fachkräften, unter anderem einer Köchin, unterstützt. Das Café am Läublinpark hat innen 22 und außen 40 Sitzplätze. Mit Ausnahme vom Montag ist es jeden Tag geöffnet.

Bevor das Café Anfang Mai seine Pforten öffnen wird, stehen noch umfangreiche Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an.

Mit dem Wiedererwerb des Grundstücks, auf dem das alte Gärtnerhaus steht, arrondiert die Stadt das Gelände westlich der Römerstraße, nördlich der Hauptstraße und der angrenzenden Bebauung. „Wir möchten die Grundstückssituation nutzen, um in der mittleren bis längeren Frist den Läublinpark als eine der ältesten städtischen Grünanlagen zeitgemäß zu gestalten“, sagt Oberbürgermeister Wolfgang Dietz. „Dies kann zum Beispiel im Zusammenhang mit einer noch zu erstellenden so genannten vorbereitenden Untersuchung im Vorfeld eines möglichen Sanierungsgebiets Alt-Weil erfolgen.“

Dass in diesem Zusammenhang auch der von der SPD-Fraktion im Gemeinderat gestellte Antrag auf Verbreiterung des Gehwegs entlang der Römerstraße mitbearbeitet wird, ist dabei für OB Dietz selbstverständlich.