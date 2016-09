Nachdem in der vergangenen Woche zwischen den Hochhäusern und der Gemeinschaftsschule der neue Pufferspeicher für das Nahwärmenetz Bleichäcker aufgestellt worden war (wir berichteten), folgte gestern Nachmittag mit dem Einbau des Blockheizkraftwerks (BHKW) der nächste Schritt. Von Daniela Buch Weil am Rhein. Bürgermeister Rudolf Koger zeigte sich mit dem Fortschritt des Projekts zufrieden. „In vier Wochen ist der erste Probebetrieb geplant“, informierte er. Das neue BKHW, das im Oktober in Betrieb genommen werden soll und in das die Stadtwerke rund 600 000 Euro investieren, ist ein größeres und effizienteres Modell als sein Vorgänger. Anstelle von 450 Kilowatt (kW) leistet es 640 kW, was knapp neun Pferdestärken entspricht. Der Gesamtwirkungsgrad steigt von 82 auf über 90 Prozent. Das Generatorfeld und der Schaltschrank müssen noch eingebaut werden, dazu komme die elektrische und hydraulische Vernetzung, die etwa 14 Tage in Anspruch nehmen werde, erklärte Projektleiter David Schwering von den Elektrizitätswerken Schönau. Das alte BKHW an der Gemeinschaftsschule war 15 Jahre lang in Betrieb. Im Herbst 2015 war es von den Stadtwerken übernommen worden, um auch die Eigenstromversorgung für die Schulen und das angrenzende Pflegeheim sicherzustellen. Da die Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben war, hatte der Finanzausschuss dem Neubau eines Blockheizkraftwerks und eines Wärmespeichers zugestimmt. Rund 760 000 Euro wurden dafür freigegeben. Die neue Anlage wird nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz gefördert. Für die ersten 30 000 Betriebsstunden beläuft sich die Förderung für selbstverbrauchten Strom auf vier Cent, für den ins Netz eingespeisten Strom acht Cent. An das Nahwärmenetz angeschlossen sind das Kreispflegeheim, die Schulen auf dem Areal, ein Kindergarten, zwei Hochhäuser und zwei Gebäude der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Die Aufnahme weiterer Gebäude ist geplant. Durch die Kraft-Wärme-Kopplung wirkt ein BKHW wie eine stromerzeugende Heizung. Es ist in der Lage, sowohl elektrische Energie (Strom) als auch thermische Energie (Wärme) zu erzeugen. Daraus folgt ein Nutzungsgrad der Primärenergie von bis zu 95 Prozent. Zum Vergleich: konventionelle Großkraftwerke zur Stromerzeugung erreichen 30 bis 50 Prozent. Das Einheben des BKHW in den Keller mittels Kran war extra auf den Nachmittag verlegt worden, damit möglichst wenige Schüler im Gebäude zugegen sein würden. Wegen des Ganztagsbetriebs waren aber doch etliche Schüler auf dem Gelände und mussten von den Bauarbeitern zur Umkehr bewegt werden. Die Schule sei rechtzeitig über die Arbeiten informiert worden, erklärte Markus Indlekofer von den Stadtwerken. Stark lärmintensive Arbeiten, wie der Ausbau des alten BKHW, wurden in den Ferien erledigt. Ursprünglich war die komplette Maßnahme für die Ferien angedacht gewesen. Da die Vorlaufzeit für Bestellungen von BKHWs jedoch um die 18 Monate beträgt, war dieser Wunsch nicht umsetzbar.