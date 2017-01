Weil am Rhein. „Die braune Saat Neonazismus und Antisemitismus in der DDR“ heißt das neue Buch von dem aus Weil am Rhein stammenden und jetzt in Berlin lebenden Historikers und Autors Harry Waibel, das im Februar oder März im Schmetterling-Verlag erscheinen wird.

Es ist eine weitgehend auf Archivmaterialien des BStU und des Bundesarchivs gestützte zeithistorische Studie, mit der die Existenz einer rechten Bewegung in der DDR belegt wird. Die neonazistische Pogrome und Angriffe, sie haben auch bei Montagsdemonstrationen stattgefunden, waren die Vorläufer für die Pogrome, die seit der Vereinigung der beiden deutschen Staaten verstärkt in den neuen Bundesländern stattgefunden haben und noch immer stattfinden. Diese Angriffe auf in der Regel schutzlosen Flüchtlinge kommen aus dem radikalen Flügel, einer dynamisch anwachsenden rechten Bewegung in Deutschland, heißt es in der Ankündigung.

„Die braune Saat. Antisemitismus und Neonazismus in der DDR“ heißt das neue im Februar oder März erscheinende Buch des aus Weil stammenden Historikers Harry Waibel. Der 1946 Geborene engagierte sich in der 68er-Bewegung und machte in Lörrach und Basel seine ersten politischen Erfahrungen. Er studierte Pädagogik, Soziologie und Geschichte in Freiburg und Berlin. Der Autor, der bis Anfang der 1950er Jahre neben dem Altweiler „Adler“ wohnte, lebt und arbeitet seit 1979 als Historiker und Publizist in Berlin. Die Kontakte in die Heimatstadt hat er stets aufrechterhalten.