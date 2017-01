Weil am Rhein-Märkt. Der Ortschaftsrat Märkt lädt die Einwohner zum Neujahrstreffen am Samstag, 7. Januar, um 15 Uhr in den kleinen Saal der Altrheinhalle ein. Am letzten Samstag der Schulferien soll das Jahr 2017 bei Wein, Mineralwasser und Neujahrsgebäck auch in der Dorfgemeinschaft begonnen werden.

Nach einer kurzen Ansprache von Ortsvorsteher Stefan Hofmann steht das persönliche Gespräch der Gäste im Mittelpunkt. Hierdurch soll das gegenseitige Kennenlernen der Einwohner und Neubürger unterstützt und zu einer gelingenden Dorfgemeinschaft beigetragen werden. Der Ortschaftsrat würde sich daher über zahlreiche Begegnungen freuen, teilt der Ortsvorsteher mit. Alle Einwohner sind willkommen.