Von Monika Merstetter

Recht frühzeitig vermeldete der Organisator der IG Wiler Schnitzelbängg, Stefan Arndt, „alles parat, die drei Schnitzelbangg-Abende können kommen“.

Weil am Rhein. Bei Arndt hat es seit vielen Jahren Tradition, dass er über die Weihnachtsfeiertage das Plakat mit den Auftrittsterminen gestaltet. So auch dieses Jahr, also neun Wochen vor dem Start des ersten Abends. Beim Schnitzelbangg-Neujahrsempfang in der Chläbi wurde bereits entspannt in lockerer Atmosphäre auf den Countdown angestoßen.

Es ist eine Weiler Besonderheit, dass es aufgrund der Verschiedenheit der Gruppen keine Konkurrenz untereinander gibt und das Publikum somit eine Vielfalt an Schnitzelbängg genießen kann. Neun Gruppen mit 31 Akteuren werden auf Tour gehen. Laut verlässlicher Statistik des Organisators kommt es zu 216 Auftritten in den bereits jetzt schon fast ausgebuchten 18 Lokalitäten. Es kann sich jedoch lohnen kurzfristig nachzufragen, da es erfahrungsgemäß manchmal ein paar Absagen gibt. Rund 1700 Zuhörer werden dann erwartungsvoll an der beliebten Veranstaltung teilnehmen.

Laut Arndts Hochrechnung ergeben die etwa 13 500 „Zedel“, die verteilt werden, eine Strecke von knapp 5,7 Kilometern.

Mit dabei sind: die Ghetto-Singers von der Alti Fabriknäscht Cligge (1976), Mooswaldsiechä (1979) mit Berndt Walther, Dr Schnurefridli un dr Knecht (1989), D‘ Lachsfrässer (1995), Zündkerzli (1996), Düpflischisser (1999), die erstmals auch in Lörrach auftreten werden, D’ Riisneegel (2007), Schrättelichörli (2015) nur noch zu dritt mit Matthias Himmel, Lothar Aurich und Thorsten Richter sowie neu mit dabei sind die Quärulante.

Diese Saison wird keine Gruppe unter dem Namen der Fasnachtsclique Wiler Rhy-Deufel auftreten. Die fünf Akteure Frank Hallbaur, Frank Schöchlin, Heinz Waldvogel sowie Daniel und Markus Weber, die in den vergangenen beiden Jahren als Ballonfahrer eine besondere Augenweide waren, treten ab sofort als die Quärulante auf. Der Grund der Gründung einer neuen Gruppe ist, dass bis auf Frank Hallbaur, die anderen vier, keine Aktivmitglieder mehr bei den Rhy-Deufeln sind. Zum neuen Namen legten sie sich auch eine neue Melodie zu, die schnell ins Ohr geht und Mutter Anna Weber betätigte sich als Schneiderin für ein neues Stammkostüm.

Sie halten an den traditionellen vierzeiligen Versen, die gemeinsam gedichtet werden, fest. Der Bangg ist fast schon komplett und es wird kräftig geübt. Wie bisher malt Daniel Weber die Helgen dazu.

Nach Auskunft des Vorsitzenden der Rhy-Deufel Simon Kiefer soll es die Tradition des Schnitzelbangg Singens, das seit 1986 in der Clique verankert ist auch weiterhin unter dem Cliquennamen geben. Einige Mitglieder haben konkretes Interesse daran, auf Tour zu gehen. Im Augenblick wird noch überlegt, wie das organisatorisch hinzubekommen ist, da alle Kräfte gebraucht werden, um den Buurefasnachtsfriddigball im Gemeindehaus St. Peter und Paul auszurichten, zudem werden zwei Stände am Buurefasnachtsumzug betrieben. Bei beiden Veranstaltungen muss zudem zeitnah auf- und abgebaut werden.