Die partizipative Kunstinstallation „Freiheit 2.0“ von Florian Mehnert wird heute im Stapflehus eröffnet. Der Künstler erläutert im Gespräch mit Marco Fraune, was es mit den bunten Linien in der Stadt und den vielen Umfirmierungen von Geschäften auf sich hat. Weil am Rhein. Ein Technikverweigerer ist Mehnert nicht. Vor ihm liegt eines dieser Geräte, die persönliche Daten täglich erfassen – das Smartphone. Sie nutzen ein iPhone. Welche Daten dürften in dieser Woche schon von Ihnen erfasst worden sein" Manche Dinge kann man nur vermuten. Bewegungsprofile werden aber sicherlich erfasst. Es stellt sich außerdem die Frage, ob die E-Mails abgreifbar werden. Nicht erfasst wurde ich durch die Nutzung meines verschlüsselten Messenger Signals, dem auch Edward Snowden vertraut. Auch die iCloud nutze ich nicht, denn dann liegen die Daten definitiv bei Apple auf dem Server. Haben Sie Sorge, was Apple & Co. mit Ihren Daten anstellt" Akute Sorge ist es nicht, aber es ist das Wissen darum und die Schwierigkeit, dass wenige globale Konzerne von vielen Milliarden Menschen Daten konzentriert sammeln und damit nur in wenigen Firmen das gesammelte Wissen konzentriert ist. Da die Smartphones der privateste Begleiter sind und damit sehr tief in die Persönlichkeitsstrukturen blicken lassen, ist das natürlich bedenklich. Doch, ich habe Sorge. Haben Sie schon versucht, ihr Mobiltelefon abzuschaffen" Ich bin der Ansicht, man muss systemimmanent agieren. Wir sollten nicht einfach das Internet abschalten und die Smartphones wegwerfen. Es ist darüber hinaus schwierig, ein System zu kritisieren, wenn man dieses nicht selber lebt und kennt. Durch die Nutzung besteht die Möglichkeit, es eventuell strukturell umzugestalten. Konnten Sie aus Ihren vorherigen Projekten die Erkenntnis gewinnen, dass diese etwas bewirkt haben und damit dieses Projekt Ihrer Ansicht nach auch etwas bewirken wird" Ja, die bewirkten etwas. Die Projekte haben eine Menge Leute aufgerüttelt und zum Nachdenken gebracht. In früheren Arbeiten habe ich mich aber mehr mit der Überwachung aus staatlicher Problematik beschäftigt. Insofern ist das Big-Data-Projekt eine logische Konsequenz und Fortführung vorheriger Projekte. Ihre partizipative Kunstinstallation Freiheit 2.0 soll dazu führen, dass jeder Einzelne sich mit dem Wert der Privatheit und dem Umgang mit der Thematik der Big Data beschäftigt. Vielen ist es aber scheinbar einfach egal, was mit Ihren Daten passiert. Egal würde ich nicht sagen. Die meisten Menschen unterschätzen die Auswirkungen und kennen sich nicht aus, was man mit Daten anstellen kann und warum Daten so wertvoll sind. Sie verstehen nicht, dass ihre Daten in Korrelation mit anderen Daten ein echter Rohstoff sind, mit dem Apple und Google zu den am besten dotiertesten Unternehmen dieses Planeten wurden. Daher gibt es im Rahmen des Projektes auch die Kolloquien. Diese sind nur ein Angebot, um das zu ergänzen, was die Kunstinstallation anreißt und anstößt. So werden die Menschen nicht hilflos zurückgelassen mit lauter Fragezeichen im Kopf. Insgesamt wird es zehn Kolloquien über fünf Wochenenden geben. Das ist ein absolutes Mammutprogramm. Man muss zwangsläufig auswählen. Welche können Sie besonders empfehlen" Ich will keine Präferenzen setzen. Ich biete freitags und samstags die gleichen Thematiken an und nenne es für Samstag dann Vertiefung. Am jeweils folgenden Wochenende ist es eine andere Thematik und eine andere Form der Beleuchtung – einmal aus Medientheorie-Sicht, ein anderes Mal aus der Sicht der Wirtschaft oder der IT-Industrie. Bei der Automobilindustrie ist beispielsweise das Thema Vernetzung ein riesengroßes Thema geworden, natürlich auch als Geschäftsmodell. Zu einem weiteren Bestandteil des sich über einen Monat erstreckenden Programms: Sie haben 21 Geschäfte umfirmiert – zum Beispiel zur „Zeitung der Freiheit“, zur „Buchhandlung der Freiheit“ oder auch zur „Apotheke der Freiheit“. Sie wollen damit zur Diskussion anregen. Klappt das" Das klappt an vielen Stellen. Es ist mir noch nie in den ganzen Monaten der Vorbereitung passiert, dass jemand mit der Thematik nichts anfangen konnte. Ich will aber keine Lösungen anbieten. Meine Aufgabe ist es, eine Plattform zu schaffen für einen offenen Diskurs. Mit einer Selftracking-App wird Nutzern vor Augen geführt, wie aus individuellen Verhaltensweisen Daten gewonnen werden, die wiederum weiterverarbeitet werden. Welche Erkenntnisse gewinnen Sie aus der Nutzung" Mir geht es darum, Unsichtbares sichtbar zu machen, also in diesem Fall das Bewegungsprofil. Es ist außerdem eine schöne Schnittstelle zwischen analoger und digitaler Welt. Man kann zeigen, wie einfach durch das Bewegen Daten entstehen. Dies wird durch die im Internet dann sichtbaren bunten Datenströme vor Augen geführt. Bunte Striche gibt es nicht nur auf der App-Karte am Bildschirm, sondern auch auf den Bürgersteigen und der Straße – ein weiterer Teil Ihrer Kunstinstallation. Was soll man sich bei der Betrachtung der bunten Linien denken" Das Liniensystem beinhaltet ebenfalls den Aspekt, das Unsichtbare sichtbar zu machen. In diesem Fall erfolgt dies auf analoge Weise. Einmal ist es ein Leitsystem, weil es zum Kunstverein führt, zum „Büro der Freiheit“. Natürlich ist es ebenso ein Symbol, denn dort sammeln sich alle Daten der Tracking-App an. Da jedes beteiligte Geschäft auch eine Farbe zugewiesen bekommt und diese Linie zum Büro weitergeführt wird, ist es auch eine gebündelte Form von Teilnahme. Insgesamt werden es zusammen 17 Kilometer Linienlänge sein. Der Begriff Nachhaltigkeit ist arg strapaziert. Was wird aber von ihrem Projekt bleiben – also über längere Zeit auch nachwirken" Ich hoffe erst einmal, dass dieses Projekt eine überregionale Reichweite erzeugt. Denn die Idee einer initiierten Revolte finde ich als Bild schon spannend. Mein Traum wäre eine bundesweite Beachtung und eine kollektive Übereinstimmung, die Geschäftspraktiken um Big Data infrage stellt.