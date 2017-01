Der Schwarzwaldverein Weil am Rhein wird in diesem Jahr 90 Jahre alt. Vorsitzender Hermann Künzig will sich bei der anstehenden Jahreshauptversammlung zwar noch für ein Jahr wiederwählen lassen, doch dann die Leitung in jüngere Hände legen.

Weil am Rhein (mcf). Erst einmal kann er aber wieder auf verschiedene Angebote und einige Höhepunkte im Jahresprogramm 2017 verweisen. Hierzu zählt der „Trinationale Wandertag“, der in diesem Jahr von Wanderwege beider Basel organisiert wird. Am 11. Juni geht es in die Schweiz zur Römerstadt Augusta Raurica. „Heute wird nur erlebt, nicht gewandert“, heißt es bei der „Fahrt ins Blaue“, die am 23. Juli ansteht. Die Wanderwoche des Schwarzwaldvereins führt vom 10. bis 17. September in den Bayerischen Wald, wo in Bad Kötzting Quartier bezogen wird. Zu den Programmhöhepunkten zählen zudem die Velotouren sowie eine kleine 90-Jahrfeierer. Obwohl am Tag der Jahreshauptversammlung am 12. März für die Ortsgruppe das 90-jährige Bestehen auf den Tag genau ansteht, wird dieses erst bei der Jahresabschlussfeier am 9. Dezember gefeiert.

„Mein wichtigstes Anliegen ist, unseren Schwarzwaldverein mobil zu erhalten, sodass er den 100. Geburtstag gesund erleben kann“, erklärt Vorsitzender Künzig. Da er selbst im März 80 Jahre alt wird, will er im nächsten Jahr seinen Vorsitz abgeben und jüngere Mitglieder in die Verantwortung nehmen.

Das rund 70 Seiten umfassende handliche Programmheft hat auch zum 90. noch Neues zu bieten. So ist auch eine gemeinsame Unternehmung mit dem „Verein für Heimatgeschichte und Volkskunde Weil am Rhein“ enthalten. Am 17. Mai folgen die Wanderer „auf den Spuren von Johannes Reuchlin“. Neben Erasmus von Rotterdam war Reuchlin der bedeutendste Humanist nördlich der Alpen. Historiker Olaf Schulze führt durchs Reuchlin-Museum.

Doch nicht nur um ein volles Programmheft kümmert sich der Weiler Schwarzwaldverein. Dieser betreut in seinem Vereinsgebiet auch ein einheitliches beschildertes Wanderwegenetz. Die Weiler Ortsgruppe kümmert sich nach eigenen Angaben zurzeit in Weil am Rhein, Binzen, Eimeldingen, Fischingen und Schallbach um insgesamt 101 Kilometer Wanderwege, davon sind 24 Kilometer Fernwege. Neben Werktagswanderungen (leicht und gemütlich) sowie Samtags- und Sonntagswanderungen (für Wanderer mit mittlerer und guter Kondition) gibt es – in Abstimmung mit der IG Velo – auch Touren für Radfahrer, die gerne einmal längere Fahrten unternehmen und dabei auf Geselligkeit nicht verzichten wollen, heißt es im Programm.