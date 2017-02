Von Siegfried Feuchter

Alles klappte wie am Schnürchen. Es war eine organisatorische und logistische Meisterleistung, die das Organisationsteam des McDonald’s Fußballcups um Dominik Kiesewetter als Hauptverantwortlicher, Olli Mair und Bernd Schleith vollbracht hat. Das U10- und U12-Junioren­turnier des SV-Weil-Fördervereins mit europäischen Spitzenmannschaften hat gehalten, was es versprochen hat: Hochkarätiger Fußball (siehe Sportteil), vollbesetzte Ränge in der Markgrafenhalle sowie beste Stimmung.

Weil am Rhein. Klangvolle Namen wie FC Barcelona, FC Chelsea, St. Germain Paris, Juventus Turin, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, um nur wenige der 32 teilnehmenden Mannschaften zu nennen, gaben sich ein Stelldichein. Nichts haben die Organisatoren, die auf 80 Helfer bauen konnten, dem Zufall überlassen, alles war minutiös geplant: angefangen von der Organisation der Flüge für die englischen, spanischen und italienischen Mannschaften über den Transfer vom Flughafen, die Unterbringung in Hotels und bei 60 Gasteltern, die medizinische Betreuung durch die Ärzte Burkhard Cerff, Christof Klemt und Andreas Koeppen-Castrop von der Praxisklinik Markgräflerland sowie durch das DRK bis hin zur Verpflegung. Auch wurden den ausländischen Teams sprachbegabte Betreuer zur Seite gestellt.

Dominik Kiesewetter, Olli Mair und Bernd Schleith sind längst ein eingespieltes Team und haben unzählige Stunden in die Vorbereitung dieses Nachwuchsturniers gesteckt, das in diesen Altersklassen zu den attraktivsten Veranstaltungen europaweit zählt. Dabei war Kiesewettter dankbar, dass er auf die Unterstützung der Jugendabteilungen des SV Weil und auch auf die Kooperation mit dem FV Lörrach-Brombach zählen kann. Verlassen konnte sich das Organisationsteam auch auf die Gasteltern, die insgesamt 120 Kinder aufnahmen.

Welches Renommee das Turnier inzwischen hat und welche Zugkraft es auf Fußballfans ausübt, zeigt der Andrang. Bereits im Vorfeld war die Markgrafenhalle mehr oder weniger ausverkauft. 2200 Zuschauer kamen an den beiden Spieltagen. „Es herrschte am Samstag beim Endspiel zwischen Barcelona und Turin zeitweise eine Atmosphäre wie bei einem Champions-League-Spiel. Es gab Fangesänge wie im Stadion“, freute sich Dominik Kiesewetter.

Der Organisa­tionschef kam im Gespräch mit unserer Zeitung ins Schwärmen: „Was die Qualität der Spiele und die Atmosphäre beim Turnier am Samstag anbelangt, gab es in der Geschichte des McDonald’s-Cups noch nichts Besseres.“ 32 Mannschaften aus sieben Ländern waren am Wochenende im Einsatz. Am Rande der Begegnungen entstehen auch vielfältige Kontakte und Freundschaften. Und wie meinte Kiesewetter: „Europa gehört zusammen.“

„Ich hätte nicht gedacht, dass in Weil am Rhein eine solch hochkarätige Sportveranstaltung wie diese möglich ist“, sagte beispielsweise Stadtrat Axel Schiffmann, der mit seinem Sohn als Zuschauer auf der Tribüne saß und –­ wie wohl alle Besucher auch –­ vom Leistungsniveau der jungen Kicker und der mustergültigen Organisation angetan war.

Dass der McDonald’s-Fußballcup zudem ein ausgezeichneter Werbeträger für die Stadt Weil ist, wurde am Sonntagnachmittag bei einem kleinen Empfang für Betreuer, Sponsoren, ohne die das Nachwuchsturnier auf diesem Niveau nicht möglich wäre, und Vertretern der Stadt mit Oberbürgermeister Wolfgang Dietz an der Spitze deutlich. Thomas Sieberer von McDonald’s, seit 21 Jahren Hauptsponsor des Turniers, nannte es gegenüber unserer Zeitung „sensationell“, wie sich der Fußballcup entwickelt habe. Er lobte das Organisationsteam, die vielen Helfer, die Stadt, die Ärzte und das DRK, die eine schöne Gemeinschaft bilden würden. Erst dies ermögliche den Erfolg der Veranstaltung. „Einfach super“, meinte Sieberer.