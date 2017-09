Weil am Rhein Nigerianer an Grenze verhaftet

Weil am Rhein. Am Weiler Autobahn-Grenzübergang haben Beamte der Bundespolizei am Samstagabend in einem Flixbus aus Mailand einen jungen Schwarzafrikaner festgestellt, der sich mit einem italienischen Fremdenpass auswies. Die Beamten erkannten die Fälschung, woraufhin der Mann festgenommen wurde.

Bei seiner Durchsuchung wurde eine ebenfalls gefälschte italienische Identitätskarte und eine Aufenthaltserlaubnis aufgefunden. Bei der Durchsuchung wurde fanden die Beamten eine echte italienische Identitätskarte, die seine wirklichen Personalien beinhaltete. Es handelte sich um einen 27-jährigen Nigerianer, der bereits im Jahr 2015 in Italien ein Schutzersuchen gestellt hatte. Nachdem er um Asyl in Deutschland nachsuchte, wurde er an die Landeserstaufnahmestelle in Karlsruhe weitergeleitet.