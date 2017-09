Weil am Rhein Noch „in Überlegungen“

Weil am Rhein (mcf). Der „Kaufring“ hat einen neuen Geschäftsführer. Michael Cornelius hat Anfang Juli die Leitung von Hans-Hermann Wein übernommen, der 37 Jahre lang am Standort war und nun als Beirat dem Unternehmen weiterhin verbunden bleibt, wie gestern bei einem Pressegespräch erläutert wurde.

Den „Kaufring“ direkt neu auszurichten hat Cornelius nicht vor, da es für ihn aktuell darum geht, die bestehenden Strukturen und die 120 Mitarbeiter kennenzulernen. „Wir sind in erfolgreichen Strukturen, die sich entwickelt haben“, verwies er auf ein „Kaufhaus der kurzen Wege“, was auch fortgesetzt werden soll. „Wir sind flexibler als ein Großkonzern.“ Im Ladenbau werde es nun erst einmal leichte Veränderungen geben. Große Investitionen würden im Bereich Haussicherheit getätigt, also beim Brandschutz.

Angesichts der Anfang dieser Woche vorgestellten Erweiterungs- und Umbaupläne der „Einkauf-Insel“ sowie der nun schon im Bauantragsverfahren befindlichen „Dreiländergalerie“ an der Hangkante stellt sich die Frage, wie „Kaufring“ sich hier gegen die Konkurrenz positioniert. Eine klare Antwort darauf, blieb Cornelius aber erst einmal schuldig. Man sei „in Überlegungen“. Der „Kaufring“ habe sich aber bereits bei der Eröffnung des Rhein-Centers als auch der „Einkauf-Insel“ den Gegebenheiten angepasst. „Das Gebäude an sich ist für uns als Betreiber hervorragend und super funktional“, verwies der Geschäftsführer auf die 4750 Quadratmeter Verkaufsfläche. Welche Wünsche er für die Zukunftsausrichtung des Komplexes habe, das wolle er lieber an anderer Stelle erst einmal nicht-öffentlich erläutern.

Der neue Geschäftsführer schätzt die Besonderheiten des Kaufrings. „Inhabergeführten Einzelhandel gibt es fast gar nicht mehr. Das ist interessant.“ Außerdem sei das Geschäft dafür bekannt, dass es hier Dinge gibt, die anderswo nicht mehr angeboten werden. „Der Kunde hat eine gewisse Erwartung an den Kaufring.“ 50 Prozent des Umsatzes mache der Kaufring dabei mit dem Supermarkt und 25 Prozent im Textil- und Hartwartenbereich.

Cornelius, der zuletzt beim Unternehmen Engelbert Strauss in Oberhausen tätig war und durch einen „Headhunter“ angesprochen wurde, kann auf drei Jahrzehnte Tätigkeit im Textilgewerbe und Einzelhandel blicken, 20 Jahre davon in Führungspositionen. Unter anderem war der gebürtige Essener im Centro in Oberhausen, im Ruhrpark in Bochum und in Trier bei Sinn Leffers tätig. Dort engagierte sich der nun in Ötlingen wohnende Geschäftsführer als Vorsitzender der Werbegemeinschaft. Ob er wie sein Vorgänger auch bei Weil-aktiv mitwirken wird, ließ er noch offen. Cornelius will sich in den nächsten Wochen bei den Aktiven vorstellen.