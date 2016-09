Das neue Parkhaus in Friedlingen hat im ersten Betriebsjahr zwar schwarze Zahlen geschrieben, doch bei der Nutzerzahl sei noch „Luft nach oben“, erklärte Bürgermeister Rudolf Koger am Montagabend im Finanzausschuss. „Die Benutzerzahlen bleiben hinter den Erwartungen zurück.“ Von Marco Fraune Weil am Rhein. Montags bis freitags gibt es neben den Parkplätzen von Roche (250) und Endress+Hauser auch 50 Plätze für die Öffentlichkeit, am Wochenende können auch die rund 300 Plätze von E+H mitgenutzt werden. Doch davon machen bislang noch nicht so viele Autofahrer Gebrauch. „Ich vermute, dass ein Großteil in das Rheincenter-Parkhaus fährt“, erklärte Koger gestern im Gespräch mit unserer Zeitung. Ziel sei aber, eine Alterntive hierzu anzubieten, die im Gegensatz zum Nachbarn nicht kostenlos ist, sondern 60 Cent pro Stunde kostet, maximal sechs Euro pro Tag. Die Ursache für die geringere Frequenz im neuen Parkhaus könne an den Kosten oder auch an den 300 Metern Fußweg bis zum Rheincenter liegen, schildert Koger. Schon vor einem Monat hatte Koger gegenüber unserer Zeitung davon gesprochen, dass von den 50 Plätzen unter der Woche im Schnitt lediglich die Hälfte belegt ist, während an den Wochenenden die Belegung bei rund 15 Prozent liegt. Ausschreibung erfolglos Unter dem Punkt Feststellung des Jahresabschlusses ebenfalls behandelt wurde die Ausweitung des Nahwärmenetzes, die aktuell an Grenzen stößt. Grund ist, dass die Ausschreibung zur Verlegung von Wärmeleitungen bis zur Breslauer Straße erfolglos waren, wie Bürgermeister Koger mitteilte, der zugleich Kaufmännischer Werkleiter ist. „Wir haben kein Angebot bekommen.“ Nun soll gemeinsam mit den Verlegungsarbeiten der Leitungen zum Messeplatz ein Gesamtpaket bei der Ausschreibung geschnürt werden. Momentan sei die gute Konjunktur hinsichtlich der Ausschreibung eine „Spaßbremse“, hofft auch Oberbürgermeister Wolfgang Dietz darauf, doch noch Unternehmen für die Arbeiten gewinnen zu können. Jahresgewinn unterm Strich Ein Plus in Höhe von rund 110 700 Euro steht unterm Strich beim Jahresabschluss der Stadtwerke Weil am Rhein, Wasser, Verkehr und Nahwärme. Während beim Haushaltsposten Wasserversorgung 411 000 Euro erwirtschaftet wurde, sind es bei der Nahwärme 14 600 Euro. Der Verkehrsbetrieb hat mit einem Minus von 315 000 Euro abgeschlossen. Insgesamt sei es „ein gutes Ergebnis“, erklärte Koger. Die Entscheidung, einen Querverbund einzurichten sei richtig gewesen, da damit Steuern gespart werden konnten. Kritisch sieht Jürgen Valley (SPD) den Inhalt des Jahresabschlusses. „Es kann nicht sein, dass der Verlust beim Verkehr durch den Wasserbetrieb unbegrenzt subventioniert wird.“ OB Dietz führte in diesem Zusammenhang an, dass bei einer Tramverlängerung natürlich auch die Kosten gedeckt werden müssten.