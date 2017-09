Weil am Rhein Noch nicht alle Wahllokale barrierefrei

Weil am Rhein (sif). Stadtrat Simon Basler (FDP) hat im Gemeinderat festgestellt, dass es immer noch einige Wahllokale gibt, die nicht behindertengerecht seien und die Menschen mit Behinderung nicht aufsuchen könnten. „Kann man davon ausgehen, dass es bis zur nächsten Bundestagswahl eine hundertprozentige Barrierefreiheit gibt?“, fragte Basler.

Oberbürgermeister Wolfgang Dietz, der am vergangenen Sonntag alle Wahllokale besucht hat, räumte ein, dass gerade bei den älteren Gebäuden es schwierig sei, die Zugänge behindertengerecht zu machen. Die Verwaltung arbeite jedenfalls an dem Thema. Denkbar, so Dietz, sei auch, Wahllokale zusammenzulegen, um die wünschenswerte Barrierefreiheit überall zu erreichen.