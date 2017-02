Weil am Rhein (sif). Das Raumordnungsverfahren im Zusammenhang mit dem geplanten Einkaufscenter Dreiländergalerie, das unter der Federführung des Regierungspräsidiums läuft, steht kurz vor dem Abschluss.

Das sagte gestern auf Nachfrage unserer Zeitung Matthias Henrich, Sprecher der Freiburger Behörde. Es gebe keine zeitlichen Verzögerungen im Verfahren, alles laufe nach Plan. Nun müsse noch die abschließende Beurteilung geschrieben werden. Henrich geht davon aus, dass noch vor Ostern die abschließende Beurteilung durch das Regierungspräsidium auf dem Tisch liegen wird.

Wie berichtet, will Investor Cemagg an der Weiler Hangkante auf dem rund 10 000 Quadratmeter großen Grundstück ein innerstädtisches Dienstleistungs- und Einzelhandelszentrum mit einer Verkaufsfläche von 16 500 Quadratmetern bauen. Das auf 70 bis 85 Millionen Euro taxierte Projekt umfasst 60 Shops und Gastronomiebetriebe sowie ein Parkhaus mit 550 Stellplätzen und eine Kindertagesstätte.

Mit dem Raumordnungsverfahren trat das Genehmigungsverfahren in eine entscheidende Phase. Das Regierungspräsidium hat in den zurückliegenden Monaten geprüft, ob die vorgesehenen Verkaufsflächen in den einzelnen Segmenten so bemessen sind, dass sie dem Einzelhandel in den Nachbargemeinden keine übermäßigen Einbußen bringen. Die Nachbarkommunen sowie IHK, Einzelhandelsverband und weitere Behörden konnten im Rahmen des Verfahrens Stellung und gegebenenfalls Einwände geltend machen, so wie es zum Beispiel die Stadt Lörrach getan hat (wir berichteten).

In Weil geht man nicht davon aus, dass das Präsidium an der Gesamtverkaufsfläche noch viel ändern wird, allenfalls dürfte es zu kleineren Verschiebungen innerhalb der Segmente kommen, lautet die Erwartungshaltung.