Weil am Rhein. Der Gemeinsame Oberzentrumsausschuss Lörrach – Weil am Rhein kommt am Mittwoch, 22. Februar, im großen Sitzungssaal des Rathauses Weil am Rhein, Rathausplatz 1, um 19.30 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen der gemeinsame Flächennutzungsplan 2022, ein Sachstandsbericht zum Zentralklinikum sowie die gemeinsame Kulturnacht Lörrach – Weil am Rhein.