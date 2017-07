Weil am Rhein Offen sein für Menschen

Das Seelsorgeteam in der Seelsorgeeinheit Weil am Rhein erhält Verstärkung. Christine Feld, die aus Bad Kreuznach stammt, geht ins Dreiländereck.

Weil am Rhein. Weihbischof Michael Gerber beauftragt am kommenden Samstag in der Kirche Maria Magdalena in Freiburg-Rieselfeld sieben Frauen und drei Männer als Pastoralreferenten. Eine von ihnen ist Christine Feld, wie gestern mitgeteilt wurde.

Nach ihrem Abitur studierte Feld an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt Theologie und ging nach dem Abschluss nach Cambridge. Dort wurde sie an der „Faculty of Divinity“ mit einer Arbeit über einen Kommentar zum Jeremia-Buch aus dem 12. Jahrhundert promoviert. Insgesamt lebte sie mit ihrem Mann und den beiden dort geborenen Töchtern zwölf Jahre in England, bevor sie sich entschlossen, wieder nach Deutschland zurückzukehren: „Wir wollten gern, das unsere Kinder hier zur Schule gehen, und da mein Mann in Basel arbeitet, sind wir in Lörrach gelandet.“

Die Erzdiözese Freiburg kannte sie kaum, war jedoch vom Berufsbild der Pastoralreferentin sofort begeistert: „Auch wenn ich wahnsinnig gerne in der theologischen Forschung und Lehre gearbeitet habe, war mir klar, dass ich das nicht immer machen kann. Ich wollte gerne mit den Menschen in Kontakt kommen. Das kann ich in der Gemeindeseelsorge am besten.“ Erste Berufserfahrungen sammelte Feld dann in den Seelsorgeeinheiten Wehr und Bad Säckingen-Murg.

In ihrer neuen Tätigkeit will die 44-Jährige vor allem offen sein für Menschen, die kaum noch oder keinen Kontakt mehr mit Kirche haben: „Wir sollten nachdenken, wie wir ansprechend sind für diejenigen, für die Kirche ungewohnt ist. Wir müssen zeigen, dass wir tolle Angebote haben, dass wir Gutes tun und dies alles nicht tun, um Nachwuchs zu generieren.“

Ihr Aufenthalt in England hat ihr eine Vergleichsgröße zum Glaubensleben gegeben: „Hier in Deutschland gibt es noch ein sehr starkes traditionelles Christentum mit Außenwirkung wie zum Beispiel Prozessionen und Blumenteppiche an Fronleichnam. Natürlich sind viele Menschen traurig, wenn sie von etwas kleinem Lieb gewonnenen Abschied nehmen müssen. Aber es ist auch wichtig zu sehen, was es alles noch gibt.“

Wichtig ist ihr auch die Frauenarbeit über alle Altersgruppen hinweg: „Frauen in der Kirche machen so viel. Sie müssen in andere Positionen. Ich möchte dafür arbeiten, dass Frauen aus ihrem schwierigen Alltag rauskommen, auftanken und Luft holen können – und das nicht nur für die Ehrenamtlichen, sondern auch für die Hauptberuflichen.“ Kraft schöpft sie aus ihrem persönlichen Glauben: „Ich bin ein sehr positiver Mensch. Mit Gottes Hilfe ist vieles möglich. Kirche wird sich verändern, aber nicht untergehen.“ Pastoralreferenten sind hauptamtliche Mitarbeiter, die in allen Bereichen der Seelsorge eingesetzt werden.