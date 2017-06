Weil am Rhein Orgelkonzert mit Pavel Kohout

Weil am Rhein. In der nächsten „Orgelmusik zum Samstagabend“ am Samstag, 1. Juli, um 19.15 Uhr bringt der international bekannte Konzertorganist Pavel Kohout aus Prag virtuose Orgelwerke von J.G. Walther (Konzert nach Vivaldi), J.S. Bach (Choralbearbeitung, Praeludium und Fuge G-Dur), J. Speth (Toccata, Partita), sowie Th. Dubois (Toccata, In Paradisum) zu Gehör und wird das Publikum mit einer Transkription der symphonischen Dichtung „Die Moldau“ von Smetana aus seiner böhmischen Heimat begeistern.

Der tschechische Meisterorganist erwarb 1996 am Konservatorium von Prag das Solistendiplom für Orgel „mit Auszeichnung“. Von 1999 bis 2000 studierte er Interpretation und Aufführungspraxis Alter Musik am Sweelinck Conservatorium in Amsterdam bei Jacques van Oortmerssen und schloss 2002 sein Magisterstudium im Konzertfach Orgel, Improvisation und Pädagogik an der Hochschule für Musik in Prag ab. Weiter nahm er an zahlreichen Meisterkursen bei Ludger Lohmann, Harald Vogel, Michel Bouvard und Olivier Latry teil.

Als Preisträger verschiedener internationaler Orgelwettbewerbe führten ihn zahlreiche Konzertengagements in fast alle Ländern Europas, sowie nach Russland, China, Japan, Australien und in die USA. In Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Tschechischen Rundfunk am Projekt „Historische Orgeln“ entstanden mehrere CD-Aufnahmen.

Freier Eintritt zum Konzert, am Ausgang wird eine Kollekte zur Deckung der Unkosten erbeten.