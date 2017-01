Weil am Rhein (sif). Ein bewegtes und vor allem erfolgreiches Jahr liegt hinter Patrick Gempp. Der Handball-Junioren-Nationalspieler aus Alt-Weil, Sohn von Petra und Jürgen Gempp, wurde im vergangenen Jahr mit der Mannschaft in Dänemark Vize-Europameister und krönte damit seine hervorragenden Leistungen. Am Freitag und Samstag dieser Woche steht der 20-Jährige, der für den bekannten Traditionsverein Großwallstadt spielt und in Aschaffenburg Betriebswirtschaft und Recht studiert, erneut im Blickpunkt, wenn die U20-Nationalmannschaft auf der Schwäbischen Alb zwei Länderspiele gegen Kroatien bestreitet. Und da werden auf der Tribüne auch seine Eltern und seine Schwester Anna sitzen und ihn kräftig anfeuern. Übrigens: Anna Gempp ist auch eine erfolgreiche Handballerin und spielt in der dritten Liga in Freiburg, außerdem gehört sie der südbadischen Auswahlmannschaft an. Gempps sind eben eine handballbegeisterte Familie.

Nächstes Ziel des ambitionierten Vize-Europameisters ist nun im Sommer die Handball-Weltmeisterschaft der Junioren in Algerien. Deshalb sind die Weihnachtsferien recht kurz ausgefallen. Denn in dieser Woche stand bereits die Vorbereitung auf die beiden anstehenden Länderspiele im Kreis der U20-Nationalmannschaft im Vordergrund. Patrick Gempp hatte ein paar Tage bei seiner Familie in Alt-Weil zugebracht, wobei sich über das Wiedersehen auch seine Großeltern Helga und Theo Gempp freuten.

Das hätte sich der 20-Jährige vor zwei Jahren nicht träumen lassen, dass er den Sprung in die Nationalmannschaft schaffen würde. „Da ging ein Wunsch in Erfüllung“, sagt Patrick Gempp im Gespräch mit unserer Zeitung. Von Kindesbeinen an ist er mit dem Handball konfrontiert worden, er wurde ihm quasi in die Wiege gelegt. Denn seine Mutter Petra spielte beim ESV, und sein Opa Klaus Förster war Trainer und Spieler. In jungen Jahren fuhr Patrick Gempp noch zweigleisig, das heißt, er spielte sowohl beim SV Weil Fußball als auch beim ESV Handball. Mit 13 Jahren entschied er sich dann für das Handballspiel. Und zwei Jahre später, also mit 15, ging er ins Handballinternat nach Großwallstadt. Ein Verein, der früher in der ersten Bundesliga zu den Aushängeschildern gehörte und heute in der dritten Liga spielt, aber den Aufstieg in die zweite Liga im Visier hat. Patrick Gempp gehört dabei zu den Leistungsträgern. Mit seinen 1,92 Metern und 105 Kilo bringe er perfekte Voraussetzungen für seine Position am Kreis mit, heißt es im Verein.

Handball auf diesem Leistungsniveau zu spielen, erfordert die Bereitschaft, auf vieles zu verzichten. Fast tägliches Training, Spiele, Lehrgänge mit der Nationalmannschaft und das Studium – da bleibt kaum noch Zeit für anderes. Auch wenn Patrick Gempp mit seinem Hobby Handball schon Geld in Großwallstadt verdient, sagt der zielbewusste junge Mann: „Das Studium ist wichtig und darf nicht vernachlässigt werden.“

Bei seiner Leistungsstärke und den jüngsten Erfolgen in der U20-Nationalmannschaft bleibt es natürlich nicht aus, dass auch höherklassige Vereine ein Auge auf den Weiler geworfen haben und ihn umwerben. Es gibt bereits konkrete Angebote.

Deshalb steht der Sportler jetzt vor einer schwierigen Entscheidung: Soll er seinen Verein, in dem es ihm gefällt, verlassen, sein gewohntes Umfeld mit Freunden aufgeben, umziehen und möglicherweise den Studienplatz wechseln? Andererseits macht der junge Sportler keinen Hehl daraus, dass es ihn auch reizt, in der zweiten oder gar ersten Handballbundesliga zu spielen. Noch ist er hin- und hergerissen. Bis Ende Januar muss sich Patrick Gempp entscheiden, wie sein weiterer Weg aussieht.