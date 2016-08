Weil am Rhein. Fritz Poysel, Geschäftsmann aus Weil am Rhein, war vor drei Jahren so angetan von der Schulband aus Trebbin, die jährlich am Weiler Straßenfest den Stand der Trebbiner musikalisch unterstützt, dass er sie zum Fest seines 80. Geburtstags hat einfliegen lassen. Die fröhliche und Stimmung sorgende Band hat ihn so begeistert, das er seit zwei Jahren die Mitglieder der Band in sein Hotel Fritz in Friedlingen zum Übernachten einlädt. Vollpension für bis zu zehn Personen und alles, was dazu gehört, sponsert Fritz Poysel aus eigener Tasche. Es hat sich mittlerweile schon eine richtige, familiäre Freundschaft entwickelt. Fritz Poysel grüßt und verabschiedet sich immer persönlich von der Gruppe. Er besucht „seine Band“, wie er sie nennt, auch beim diesjährigen Straßenfest vom 9. bis 11. September und freut sich immer auf eine kleine Unterhaltung mit den Bandmitgliedern und ihren Angehörigen.