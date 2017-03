Weil am Rhein. In der katholischen Kirchengemeinde soll es dieses Jahr wieder ein Passionsspiel mit zwei Aufführungen geben. Damit das Ganze aber lebendig wird, werden Schauspieler gesucht. Mitwirken können Menschen jeden Alters, die Lust und Spaß daran haben, in eine Rolle zu schlüpfen und sich auf eigene Art und Weise mit der Passion Christi auseinander zu setzen. „Und wer Freude am Theaterspielen und gemeinsam mit anderen etwas vorzubereiten hat, der ist hier genau richtig, egal ob Jugendliche, Erwachsener oder Seniorin“, heißt es in der Mitteilung.

Die nächste Probe findet am Donnerstag, 16. März, ab 20 Uhr in der Kirche St. Maria statt. Die Aufführungen sind geplant für Mittwoch 12. April, ab 19.30 Uhr in „Guter Hirte“ und Karfreitag, 14. April ab 15 Uhr in der Karfreitagsliturgie in St. Maria.

In diesem Jahr wollen die Veranstaleterinnen sicher gehen, dass auch genug Aktive mitwirken. So wird es mit Donnerstag, 16. März, einen Stichtag geben, an dem entschieden wird, ob das Passionsspiel stattfindet. Weitere Informationen erhalten Interessierte bei Gemeindereferentin Annette Heilig, Tel. 688947, oder unter E-Mail heilig@kath-weil.de.

Anna Effner und Gemeindereferentin Annette Heilig freuen sich auf viele Mitwirkende jeden Alters.