Die neu formierten Mannschaften U19/U18 des SV Weil haben ein viertägiges Trainingslager im Schwarzwald absolviert. Begleitet von Trainer Peter König und dem Sportlichen Leiter Rolf Sutter, ging es zur modernen Sportanlage des SV Baiersbronn. Weil am Rhein. Nachdem die Junioren ihre Zimmer bezogen hatten, rief Trainer Peter König sogleich zur Campeinführung ins bestens ausgestattete Besprechungszimmer. Insgesamt fünf umfangreiche Trainingseinheiten sowie zwei Geländeläufe standen innerhalb der vier Tage auf dem Übungsplan. Die sportlichen Rahmenbedingungen hierfür konnten aufgrund des optimalen Zustands der Sportanlage Baiersbronn nicht besser sein. Neben einem direkt vor der Tür gelegenen, hervorragend gepflegten Naturrasen und einem neuwertigen Kunstrasenplatz standen den Jungs des SV Weil auch aufwändig eingerichtete sowie äußerst zeitgemäße Sanitärräume zur Verfügung. Nicht ohne Grund erhielt das Trainingszentrum im Jahr 2002 das Gütesiegel der Sepp-Herberger-Stiftung. Verköstigt wurde der SV Weil-Nachwuchs täglich mit jeweils zwei warmen Mahlzeiten sowie einem Frühstück, das keine Wünsche offen ließ. Essen, schlafen und trainieren – alles „aus einem Haus“ also. Neben fußballerischen Basiselementen wie Passspiel, Torschuss und Technik wurde der Mannschaft innerhalb des Trainings durch das Trainerteam vor allem auch ein reichhaltiges taktisches Repertoire mit an die Hand gegeben, um sie auf kommende Aufgaben im Wettkampf vorzubereiten. Erneut ermöglichte der große Schulungsraum hier eine optimale Kombination aus Theorie sowie anschließender praktischer Umsetzung auf dem Platz. Hervorzuheben war die besondere zwischenmenschliche Atmosphäre, die das Team während des gesamten Aufenthaltes umgab. Die bunte Truppe, bestehend aus einer ausgeglichenen Mischung aus Spielern des älteren sowie des jüngeren Jahrgangs, verbrachte auch während der verbleibenden Freizeit jede Minute in geselliger Eintracht. Der für eine erfolgreiche Mannschaft wichtige Teambuildingsprozess war laut Rolf Sutter überall auszumachen. Zum Abschluss fand noch auf der Heimreise ein Vorbereitungsspiel in Lahr statt. Gegen die Jungs des SC Lahr hatte man, je länger das Spiel lief, nicht mehr viel entgegenzusetzen, da man nach dem kräfteraubenden Trainingscamp und der tropischen Hitze total erschöpft war. So verlor man das Spiel mit 1:5 Toren. Trainer Peter König und der sportliche Leiter Rolf Sutter zeigten sich vom Ablauf des Trainingslagers überaus zufrieden und schauen zusammen mit den Jungs zuversichtlich und hochmotiviert auf die bevorstehende Spielzeit 2016/17. Ein Dank galt zum Ende noch den Personen, die den A-Junioren und ihren Betreuern diese besondere Erfahrung durch deren Hilfe, auch finanzieller Art, ermöglicht haben.