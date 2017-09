Weil am Rhein Persönliche Erinnerungen

Öffentliche Feierstunde im Haus der Volksbildung: Dieses wird 50 Jahre alt, was am Freitag, 15. September, begangen wird.

Weil am Rhein. Als „kulturelle Visitenkarte“ der Stadt war das „Haus der Volksbildung“ bei seiner Einweihung am 21. September 1967 bezeichnet worden. Vor allem der Initiative des damaligen Leiters des „Volksbildungswerkes“, Edgar Dietz, war es zu verdanken, dass Weil am Rhein im Zuge der großen Erneuerungsmaßnahmen im künftigen Zentrum durch den Bau des Rathauses und des Kant-Gymnasiums auch zu einem ersten „Haus der Volksbildung“ in Südbaden kam, erinnert Kulturamtsleiter Tonio Paßlick.

Bei einer Feierstunde am Freitag, 15. September, ab 19 Uhr im Haus der Volksbildung wird an die Gründungszeit erinnert, aber auch gewürdigt, was daraus inzwischen erwachsen ist. Oberbürgermeister Wolfgang Dietz wird neben der politischen Würdigung auch persönliche Erinnerungen preisgeben. Kulturamtsleiter Paßlick hat 31 Jahre lang das Programm des Hauses verantwortet und wird einige Bilder aus der Geschichte des Hauses zeigen. VHS-Leiter Tom Leischner stellt außerdem die aktuelle Nutzung aus Sicht der Volkshochschule dar. Umrahmt wird die Feierstunde von Bond’s Bigband.

Anmeldungen für Feier

Dazu und zum anschließenden Apéro im Foyer des Hauses ist die Öffentlichkeit eingeladen. Wer dabei sein möchte, sollte sich bis Mittwoch, 13. September, bei Ute Keilbach im Kulturamt anmelden (u.keilbach@weil-am-rhein.de).