Nachrichten-Ticker

00:07 EU-Kommissarin verteidigt TTIP

Berlin - Vor den heute in mehreren deutschen Städten geplanten Protesten gegen TTIP und Ceta hat EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström die geplanten Handelsabkommen mit den USA und Kanada vehement verteidigt. In der Debatte gebe es "viele Missverständnisse, Schauermärchen und Lügen", sagte sie der "Bild"-Zeitung. Viele TTIP-Gegner hielten es mit der Wahrheit und Fakten nicht so genau. Eindringlich warnte sie vor einem Scheitern des bereits ausgehandelten Ceta-Abkommens mit Kanada.

00:05 Gipfel in Bratislava: EU will Bürger zurückgewinnen

Bratislava - Nach dem Brexit-Votum haben sich die verbleibenden EU-Chefs bei einem Gipfeltreffen offen die Meinung gesagt. Nach monatelangem Dauerstreit vor allem um die Flüchtlingspolitik will die Europäische Union Handlungsfähigkeit und Bürgernähe beweisen. So einigte man sich auf die "Agenda von Bratislava" - ein Arbeitsprogramm für die nächsten Monate. Während Kanzlerin Angela Merkel sich danach optimistisch für die Zukunft der EU zeigte, kam scharfe Kritik aus Italien und Ungarn. "Zu wenig" habe man erreicht, twitterte Italiens Regierungschef Matteo Renzi.

23:13 Trotz Waffenruhe neue Gewalt in Syrien

Damaskus - Trotz der vereinbarten Waffenruhe in Syrien haben sich Regierungstruppen und islamistische Rebellen im Osten der Hauptstadt Damaskus heftige Kämpfe geliefert. Es handelt sich um den bisher stärksten Verstoß gegen die seit Montag geltenden Feuerpause. Armee und Rebellen hätten sich in der Region um den Ort Dschubar gegenseitig mit Granaten beschossen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Die Feuerpause soll dazu dienen, notleidende Menschen in belagerten Gebieten zu versorgen. Lastwagen mit Hilfsgütern stehen seit Tagen an der Grenze zur Türkei bereit, haben aber bislang vom Regime kein grünes Licht bekommen.

22:53 Konjunktursorgen der Wall Street überlagern Zinshoffnung

New York - An der Wall Street haben Konjunktursorgen die Hoffnung auf weiter niedrige Zinsen etwas in den Hintergrund gedrängt. Der Dow Jones Industrial schloss 0,49 Prozent tiefer bei 18 123,80 Punkten. Der Eurokurs litt deutlich unter den starken Inflationsdaten aus den USA und sank auf 1,1156 Dollar.

22:21 Köln nach 3:0 gegen Freiburg Bundesliga-Tabellenführer

Köln - Der 1. FC Köln hat zum Auftakt des dritten Spieltags der Fußball-Bundesliga die Tabellenführung übernommen. Das Team von Trainer Peter Stöger sicherte sich am Abend durch ein 3:0 gegen Aufsteiger SC Freiburg den zweiten Sieg im dritten Saisonspiel. Mit sieben Punkten überholte der erste Bundesliga-Meister zumindest für eine Nacht Rekordmeister Bayern München und Hertha BSC.