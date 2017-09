Weil am Rhein Pfarrer geht und Pastoralreferentin bleibt unbefristet

Weil am Rhein (mcf). Pfarrer Waldemar Janzer wird am Samstag, 30. September, seine letzte Heilige Messe mit der katholischen Kirchengemeinde Weil am Rhein feiern. Zum Ende des Gottesdienstes, der um 19 Uhr beginnt, soll er feierlich verabschiedet werden.

Christine Feld wird hingegen am Sonntag, 1. Oktober, offiziell in den unbefristeten Auftrag als Pastoralreferentin der Kirchengemeinde eingeführt. Beginn ist um 10.45 Uhr in St. Maria. Feld hält dann auch die Predigt. Im Anschluss ist ein kleiner Empfang im Saal vorgesehen, da dort auch das Essen von „FassTogo“ sein wird.

Wer sich am Abschiedsgeschenk für Pater Janzer beteiligen will, soll sich bis Dienstag, 26. September, im Pfarrbüro der Kirchengemeinde Weil am Rhein, Rudolf-Virchow-Straße 8, melden, Tel. 4223990.