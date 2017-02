Von Daniela Buch

Der Verein für Weinbergpflege Haltingen hat bei der Mitgliederversammlung in der WG Haltingen den Vorsitzenden Hermann Lehmann mit herzlichem Dank für seine engagierte Arbeit aus dem Vorstand verabschiedet. Angesichts der widrigen Witterungsbedingungen stand 2016 der Pflanzenschutz im Mittelpunkt der Vereinsarbeit.

Weil am Rhein-Haltingen. Trotz eines sehr schwierigen Jahres mit etlichen Wetterkapriolen und Problemen mit Schädlingen konnten die Herausforderungen durch umsichtiges und flexibles Handeln gemeistert werden. Die Organisation von Behandlungsmaßnahmen sowie die Festlegung der Mittel erfolge stets auf Basis von Empfehlungen und Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen, erläuterte Schriftführerin Bärbel-Fischer Trimborn im Jahresbericht. Hoher Arbeitsaufwand Ein nasses Frühjahr liegt hinter den Winzern, dazu starker Hagel im Sommer, der viele Schäden und einen größeren Arbeitsaufwand als ohnehin üblich mit sich brachte. Der Kommission und dem Spritzteam habe es einiges an Flexibilität abverlangt. „Wir hoffen jetzt auf ein einfacheres Jahr“, sagte Fischer-Trimborn.

Der 2008 gegründete Verein für Weinbergpflege Haltingen umfasst 90 Mitglieder, darunter 50 aktive Betriebe. Neben Fachinformationen über Anbau und Pflege, technische Entwicklungen und Möglichkeiten, ist die einheitliche Behandlung der Reben, Auswahl der Mittel, Spritztermine und Durchführung der Schutzmaßnahmen ein wichtiges Ziel. Die Mitglieder stammen nicht nur aus Haltingen und dem Einzugsgebiet der Kernstadt, sondern auch aus dem gesamten Umland. Als Anlaufstelle und Spritzgemeinschaft für Winzer ist der Verein der letzte noch existierende im Raum Baden.

Gemeinschaftsgefühl Vom Weinbauverband werde man dafür auch ausdrücklich gelobt und zur Fortführung ermutigt, berichtete Bärbel Fischer-Trimborn. „Es ist sinnvoll und es ist schön, dass es in Haltingen eine so starke Solidarität und ein Gemeinschaftsgefühl gibt. Wir müssen dafür arbeiten, dass es auch so bleibt.“ Denn würden sich in der einheitlichen Behandlung immer mehr Lücken auftun, würde die Belastung in der Summe für alle größer.

Wahlen Kassierer Jürgen Müller informierte über die solide finanzielle Lage des Vereins und stellte den Haushaltsplan für 2017 vor, der einstimmig genehmigt wurde. Auch der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Bei den Wahlen wurden Jürgen Müller, Bärbel Fischer-Trimborn, Robert Biechele, Alfred Wendle und neu Peter Lehmann in den Vorstand gewählt. Welche Funktion ein jeder übernimmt, legt das Team gemäß Satzung in seiner nächsten Sitzung selbst fest. Kassenprüfer für das laufende Jahr sind Hans-Jörg Müller-Hütter und Klaus Trimpin.

Anerkennung Hermann Lehmann kandidierte nicht mehr für einen Platz im Vorstand. „Wir lassen ihn schweren Herzens ziehen und bedanken uns ganz herzlich für seine Arbeit“, sagte Alfred Wendle. Er überreichte als Zeichen der Anerkennung ein Präsent. Lehmann dankte für das Vertrauen, das man ihm in den zurückliegenden Jahren entgegengebracht habe, und insbesondere seinen Vorstandskollegen für die Zusammenarbeit. Es sei nun an der Zeit, die Arbeit in jüngere Hände abzugeben, meinte er: „Ich bin mir sicher, die Jungen können es genauso gut, wenn nicht noch besser.“ Rückblick Der scheidende Vorsitzende erinnerte an den Wiederaufbau der im Zweiten Weltkrieg zerstörten Weinberge und die Pflege der Reben in der Nachkriegszeit – eine mühevolle Arbeit mit einfachsten Mitteln, die durch gemeinsame Anstrengungen bewerkstelligt werden konnte. „Wir sind unseren Alten zu großem Dank verpflichtet“, sagte er. Aus dem Restvermögen der damaligen Rebenaufbau-Genossenschaft wurde nach deren Auflösung das „Spritzehüsli“ gebaut.