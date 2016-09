Weil am Rhein (sc). Aus Anlass des zehnjährigen Bestehens der bundesweiten Senioreneinrichtungen „Stella Vitalis“ fand in dem vor mehr als einem Jahr eröffneten Haus in der Breslauer Straße am Montagabend ein Grillfest für Gäste und Bewohner statt. Ein Höhepunkt wird eine Radtour von Süden nach Norden sein. Dabei werden alle Stella Vitalis-Häuser im Bundesgebiet angefahren. Fünf Mitarbeiter, die mit drei weiteren Begleitpersonen in zwei Bussen unterwegs sein werden, starteten am gestrigen Dienstag mit ihren Fahrrädern zur ersten Etappe. Begleitet werden sie von fünf Mitgliedern des RSV Haltingen. Die Radsportler begleiteten die Stella-Vitalis-Mitarbeiter auf ihrer ersten Etappe. „Wir werden hin und zurück 150 Kilometer fahren“, sagte Gustav Walliser beim Start. Die Stella Vitalis-Mitarbeiter werden in mehreren Etappen bis zur dänischen Grenze mit dem Velo unterwegs sein. Beim geselligen Beisammensein im Inennhof des Pflegeheims hatten Bewohner, Gäste und die Radsportler Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen und sich kennenzulernen. „Wir sind zu 70 Prozent ausgelastet“, sagte Renate Howk, die das Haus seit April 2015 führt. Die Einrichtung mit den 100 Einzelzimmern wäre problemlos voll, wenn es genügend Mitarbeiter gäbe, um die Bewohner gut zu versorgen. Bei den Pflegehelfern und Fachkräften sei der Markt leergefegt, sagt Howk.