Weil am Rhein Pinguine und Smarties beim Altweiler Straßenfest

Seit vielen Jahren unterstützt das Kulturamt der Stadt das Altweiler Straßenfest nicht nur strukturell, sondern auch durch

Veranstaltungsbeiträge. In diesem Jahr will das „Walk-Act“-Trio des Caracho-Event-Theaters in verschiedenen Verkleidungen kleine und große Besucher des Straßenfestes unterhalten. Als bunte „Smarties“ und als „Pinguine“ verkleidet, soll das Trio am Samstag und am Sonntag jeweils nachmittags beim Straßenfest auf der Hinterdorfstraße nicht nur durch seine fantasievolle Kostümierung bezaubern, sondern vor allem durch ihre Interaktionen, Gespräche, Scherze und lustigen Einfälle. Das Caracho-Event-Theater hat mit seinen Aktionen bereits Preise gewonnen und tritt in ganz Deutschland bei Events auf. Foto: zVg