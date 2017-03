Weil am Rhein Planungsfreigabe nicht erteilt

Von Siegfried Feuchter

Der Gemeinderat hat am Dienstagabend nach mehr als zweistündiger intensiver Diskussion überraschend der weiteren Planung für das Einkaufscenter Dreiländergalerie keine Freigabe erteilt. Die Räte aller Fraktionen waren mit den vorgestellten überarbeiteten Plänen unzufrieden, weil viele Details unklar blieben.

Weil am Rhein. Barbara Linnemann von Apleona (früher Bilfinger) – das Unternehmen baut im Auftrag von Investor Cemagg das Center – appellierte am Ende der Diskussion an den Gemeinderat, ein Signal zu setzen: „Zeigen Sie, dass die Stadt hinter dem Projekt steht. Wir wollen vorwärtskommen“, fügte sie hinzu und betonte zugleich, dass die Planer bisher immer auf die Wünsche der Stadt eingegangen sind und immer gemeinsame Lösungen erarbeitet wurden.

Doch das erhoffte Signal blieb zunächst aus und wird frühestens in der nächsten Gemeinderatssitzung am 16. Mai gegeben, wenn die zahlreich aufgeworfenen Fragen zu Details der Planung präzise beantwortet worden sind.

Oberbürgermeister Wolfgang Dietz machte im Verlauf des Abends mehrfach deutlich, dass die von den Ratsmitgliedern gestellten Fragen relevant seien und auf dem Verfahren zum Wettbewerb basieren würden. „Wir legen Wert auf Verlässlichkeit und Präzision. Eine Entscheidung kann es erst geben, wenn alle Fragen beantwort sind“, betonte der OB und stellte die Bedeutung der Freiraumplanung für die Stadtentwicklung heraus.

„Wir wollen ein Zentrum bilden und die Innenstadt weiterentwickeln, dazu sind Stadtplanung und Stadtgestaltung sehr wichtig für uns“, fügte Dietz hinzu. Durch diese angeregte Diskussion und die zur Sprache gebrachten Details ist nach den Worten des OB „die Planung nicht in ihren Grundzügen erschüttert worden“.

All die nicht zur Zufriedenheit der Räte beantworteten Fragen sollen nun bis zum 16. Mai aufgearbeitet und dann schlüssig beantwortet werden, damit der Gemeinderat grünes Licht geben kann. Bis dahin soll auch das in Auftrag gegebene Modell vom Einkaufscenter vorliegen, damit sich die Entscheidungsträger ein besseres Bild davon machen können. „Uns ist es wichtig, dass sich die Dreiländergalerie ins Stadtbild einfügt“, ergänzte Daniel Winkler von Apleona.

Eine von vielen Detailfragen: Wie wird der Wegfall der 100 Parkplätze an der Hangkante geregelt?