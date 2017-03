Weil am Rhein Polizei: „Etwas Luft bei hoher Belastung“

Weil am Rhein (mcf). In der Weiler Wache dreht sich in diesen Wochen das Personalkarussell. Insgesamt fünf Beamte haben das Polizeirevier verlassen, dafür sind fünf neue fest zugeteilt worden. Nicht im Stellenschlüssel enthalten, doch von Landesinnenminister Thomas Strobl ins Dreiländereck entsandt wurden außerdem fünf Beamte, die ab April beziehungsweise Mai zeitlich befristet zur Unterstützung im Einsatz sein werden.

Im Weiler Polizeirevier bleiben jedoch weiterhin Stellen unbesetzt. So sind diesem eigentlich 68 Stellen zugewiesen. Doch davon sind derzeit nur 62,7 besetzt, womit noch fünf Polizisten fehlen.

Dennoch zeigt sich Polizeisprecher Dietmar Ernst zufrieden: „Wir bewerten die Zahlen als sehr positiv und sind froh über die besondere Berücksichtigung bei der Personalzuteilung.“ Dass diese notwendig war, unterstreicht nicht nur die Revierspitze, sondern auch Ernst weiß um die hohe Arbeitsbelastung der Kollegen. „Die zusätzliche Unterstützung verschafft uns etwas Luft bei anhaltend hoher Arbeitsbelastung.“

Das hatte auch Innenminister Strobl bei seinem Besuch in Weil am Rhein anerkannt. Zwar wurde nicht der Stellenschlüssel für die Weiler Wache verändert, doch zusätzliche Streifenpolizisten versprochen. Mit den zusätzlichen Beamten reagiere das Innenministerium auf die Forderungen aus dem Dreiländereck, der hier vergleichsweise hohen Kriminalitätsbelastung mit mehr Einsatzkräften zu begegnen.

Mit Kameras im Einsatz Die Planungen für den Test von an den Körpern der Polizisten angebrachten Kameras, so genannte Body-Cams, laufen im Land bereits auf Hochtouren. Vom Polizeipräsidium Freiburg werden zwei Polizeireviere an der Erprobungsphase teilnehmen, darunter auch das Weiler Revier. Einzelheiten dazu will die Polizei in den nächsten Tagen bekannt geben.