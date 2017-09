Weil am Rhein Polizei sucht Quadfahrer

Weil am Rhein-Haltingen. Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall, der sich bereits am 17. September ereignet hat. Auf der Freiburger Straße in Haltingen stürzte ein Radfahrer, wie sich jetzt herausstellte, schwer. Zum Unfall kam es gegen 10.30 Uhr, als der 51 Jahre alte Radfahrer nach links in die Kleine Dorfstraße abbiegen wollte. Aus diesem für den Verkehr gesperrten Weg kam ein Quadfahrer. Beide bremsten, wobei der Radfahrer stürzte.

Beide sprachen miteinander. Da aber keine nennenswerten Verletzungen beim Radfahrer ersichtlich waren, trennte man sich in gegenseitigem Einvernehmen. Der Radfahrer wurde von einem Passanten nach Hause gefahren. Es stellte sich aber heraus, dass sich dieser eine schwere Beckenverletzung zugezogen hatte. Das Quad (dunkel und rot) soll kleinerer Art gewesen sein und von einem jüngeren größeren sportlichen Mann gefahren worden sein. Das Verkehrskommissariat Weil bittet den Quadfahrer und mögliche Zeugen, sich zu melden, Tel. 07621/9800-0).