Weil am Rhein (dab). Das Aktionsbündnis Miteinander hat sich wiederholt dafür ausgesprochen, ihren friedlichen Gegenprotest zur rechtsradikalen Kundgebung in Friedlingen bewusst eine Woche früher am 17. September durchzuführen. Linksextremisten drohen derweil für den 24. September offen mit Körperverletzung und Sachbeschädigung.

In einem Mobilisierungsvideo, das im Internet auf den Seiten des Bündnisses „Gegen den Tag der europäischen Völker“ verlinkt ist, wird dabei vor allem die Polizei als Zielscheibe hervorgehoben. „Wir stehen in keiner Verbindung mit den Urhebern und wollen lediglich darauf aufmerksam machen“, verkünden die Seitenbetreiber auf Facebook und Blackblogs, die wiederum selbst anonym bleiben.

Das Video, das auf der Plattform Vimeo unter dem Titel „Den Tag der europäischen Völker blockieren“ hochgeladen wurde, ist knapp zwei Minuten lang. Zu Beginn wird aus der Tramlinie 8 heraus vom Europaplatz aus bis nach Friedlingen gefilmt. Dazwischen wird die Aufforderung eingeblendet, nach Weil am Rhein zu kommen: „Am 24. September wollen Neonazis durch Friedlingen marschieren. Doch egal, wie viel Polizeischutz sie haben. Wir werden uns ihnen in den Weg stellen. Nicht mit uns.“

„Werden Nazidemo zum Desaster machen“

Der Rest des Videos besteht aus zusammengeschnittenen Sequenzen, in denen Vermummte Polizeisperren überrennen, auf andere Menschen eintreten und einprügeln, Brandsätze auf Polizisten werfen. Es werden Schusswaffen gezeigt, man sieht eine Fensterscheibe durch Steinwürfe zu Bruch gehen, und einen in Flammen aufgehenden Polizeiwagen. Dann in Großaufnahme das rot-schwarze Emblem der „Antifaschistischen Aktion“ mit dem erneuten Aufruf, am 24. September in Weil am Rhein mit dabei zu sein: „Haltet Euch ab morgens bereit. Wir werden die Nazidemo zum Desaster machen.“

Ein Blick in den Verfassungsschutzbericht des Landes für das Jahr 2015 zeigt, dass es sich nicht um leere Drohungen handelt. Das Gros linksextremistisch motivierter Gewalttaten sei vornehmlich von der autonomen Szene ausgegangen und stehe im Zusammenhang mit öffentlichen Auftritten des politischen Gegners, heißt es.

Damit einher ging ein „erschreckendes Maß an Gewaltbereitschaft gegenüber den eingesetzten Polizeikräften.“ Zu den typischen Straf- taten gehörten Brandanschläge, gefährliche Körperverletzung, Widerstandshandlungen, Landfriedensbruch und Sachbeschädigung. Beim Vorgehen sei bereits seit Jahren eine „sinkende Hemmschwelle und zunehmende Brutalität“ festzustellen.