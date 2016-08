Weil am Rhein. Ein Polizeibeamter ist am Montagnachmittag in Weil am Rhein bei einem Einsatz von einem Hund gebissen und verletzt worden. Kurz nach 17 Uhr kam es im Bereich des Einkaufszentrums „Insel“ zu einer Auseinandersetzung zwischen Sicherheitsleuten und Obdachlosen. Letztere sollten das Gelände verlassen, was sie aber nicht taten und sich aggressiv verhielten. In der Folge kam es zu einem heftigen Streit zwischen den Parteien, zu dem die Polizei hinzugezogen wurde. Während diese vermittelte, biss plötzlich der von den Obdachlosen mitgeführte Hund einen Beamten ins Bein. Der Beamte wurde verletzt und musste umgehend ins Krankenhaus gebracht werden. Die beiden stark alkoholisierten Obdachlosen wurden vorläufig festgenommen und angezeigt.