Weil am Rhein Privat und beruflich gut ergänzt

Auf ein seltenes Jubiläum, die Gnadenhochzeit, dürfen heute Paula und Rudolf Röttele blicken. Seit 70 Jahren ist das Paar verheiratet. „Wir haben uns beruflich wie auch privat wunderbar ergänzt“, blicken beide zurück.

Weil am Rhein (sc). Kennengelernt haben sich die zwei im Kriegsgefangenenlazarett in Herten. Und auf Anhieb verstanden sie sich gut. An Weihnachten des gleichen Jahres fand die Verlobung statt, und im heutigen Museum am Lindenplatz gaben sie sich das Ja-Wort. Die kirchliche Trauung fand in der alten Kirche St. Peter und Paul statt, der heutigen Stadtbibliothek.

An die Hochzeit haben die Eheleute noch lebendige Erinnerungen. In der „schlechten Zeit“, noch vor der Währungsreform, mussten Brautschleier und Hochzeitskleid im Tauschhandel mit Tee- und Kaffeemarken erworben werden.

Gemeinsame Interessen, die Liebe zur Natur und das Vertrauen auf Gott, das sei das Geheimnis, das sie auf dem Lebensweg verbunden habe, sagt das Jubelpaar. Stets haben sich die zwei gegenseitig unterstützt und die Leidenschaften des anderen mitgetragen.

Rudolf Röttele, der sein unterbrochenes Studium zum Dentisten im Jahr 1947 abschließen konnte, führte viele Jahrzehnte eine Zahnarztpraxis in Weil am Rhein. In dritter Generation wird diese nun von seiner Tochter Dr. Antoinette Röttele weitergeführt. Er war mit seiner Frau Gründungsmitglied des Vereins Heimatgeschichte und Völkerkunde. Stets an der Seite seiner Frau Paula, die 1985 die Markgräfler Trachtengruppe ins Leben rief, unterstütze er sie, wo immer er konnte.

Als Mitglied der Federation Dentaire International, der weltweiten Vereinigung von Zahnärzten, reisten er und seine Frau unter anderem nach China, in die USA, Russland und Japan. Einzig, nach Australien sei das Paar nie gekommen, berichten sie. Es wurden gerne Bergwanderungen in die Schweiz unternommen, dennoch, das Markgräflerland blieb gleichwohl „das schönste Fleckchen auf Erden“, sagt das Jubelpaar.

Dass es zu der Begegnung im Lazarett in Herten kam, ist dem Umstand zu verdanken, dass Paula Röttele, die in Hauingen geboren ist, nach einem Jahr in der Uni-Klinik in die Schwesternschaft des Roten Kreuzes in Stuttgart eintrat. Zunächst war sie im Feldlazarett in Schopfheim eingesetzt, später dann im Kriegsgefangenenlazarett in Herten, wo sie ihrem Mann begegnete.

Paula Röttele arbeitete in der Zahnarztpraxis ihres Mannes mit. Ihre große Leidenschaft war das Forschen um die Entstehung der evangelischen Tracht, deren Geschichte bis in das Jahr 1710 zurückverfolgt werden kann. Als Gründerin der Markgräfler Trachtengruppe im Jahr 1985 und jahrzehntelange engagierte Vorsitzende hat sich Paula Röttele um das Wissen und den Erhalt der Markgräfler Tracht sehr verdient gemacht. Gemeinsam mit den Mitgliedern war sie eine gute Repräsentantin, wenn es darum ging, die Stadt in der Öffentlichkeit, sei es am Neujahrsempfang oder bei Veranstaltungen, zu präsentieren. Und immer war ihr Mann Rudolf an ihrer Seite, wenn auch stets im Hintergrund.

Das Paar, das auf ein 70 Jahre währendes gemeinsames Leben zurückblicken kann, hat einen Sohn, eine Tochter, zwei Enkel und zwei Urenkel. Im engsten Familienkreis wird das Jubelfest gefeiert werden.