Weil am Rhein (mme). Der neue Stadtführerflyer mit den VHS-Führungen für 2017 liegt an allen bekannten Stellen aus. In drei Wochen startet bereits die erste Führung.

Beim Aufklappen fällt auf, dass jetzt die einzelnen Führungen mit Fotos angekündigt werden. Für den jedes Jahr neu herausgegebenen Flyer sind die Stadtführer seit 1999 selbst verantwortlich und dank der Unterstützung von Gerhard Hanemann sowie seiner Mitarbeiterin Andrea Strübin erscheint er dieses Jahr im neuen Design.

Besonders fällt mit dem Datum 23. April eine zusätzliche Seite „Weil am Rhein häppchenweise“ auf. An diesem Tag werden die Stadtführer das 20-jährige Bestehen der Gruppe feiern. Es wird einen Aktionstag geben, an dem die Mitglieder nach einem gut ausgetüftelten Terminplan an bestimmten Orten einen etwa zehnminütigen Vortrag über Personen halten, die auf irgendeine Weise in der Stadt Geschichte geschrieben haben. Zu diesen Geschichten gibt es zur Halbzeit tatsächlich kulinarische Häppchen gemeinsam mit den interessierten Führungsbesuchern, den Stadtführern und der VHS. Der Aktionstag wird ein Geschenk für das andauernde Interesse an den Führungen sein.

Das Programm 2017 mit sieben neuen Führungen steht ganz im Zeichen von Jubiläen. Das Haus der Volksbildung schaut auf 50 Jahre zurück und wird am 19. Februar mit einer Führung von Tonio Paßlick unter dem Titel „Orte der kulturellen Bildung im Stadtzentrum“ gewürdigt. Mit drei Führungen bildet Haltingen zur 1250-Jahrfeier den Schwerpunkt: Am 26. März stehen Haltinger Straßennamen mit Manfred Däublin im Fokus, am 16. Juli eine Jubiläumsführung mit Sylvia Kerner und am 24. September die beiden Haltinger Kirchen mit Rosa Giampapa-Raps und Cosmina Nödinger-Sammarra.

200 Jahre Velociped (Fahrrad) ist am 25. Juni Siegert Kittel eine Führung wert, der zudem am 2. April „Sur le pont de Friedlingen – Brücken verbinden“ anbietet. Siegrid Schulte hat sich am 14. Mai 1250 Jahre Binzen vorgenommen und am 3. September wird Monika Merstetter mit dem Bus die Jubiläumsgemeinden Haltingen, Binzen, Rümmingen, Wollbach und Eimeldingen ansteuern.

Unter dem Dach der VHS, wo sich die Gruppe bestens verankert fühlt, wurden inzwischen zweimal neue Stadtführer ausgebildet, was der Gruppe immer wieder neue Motivation gab.