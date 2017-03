Von Dorothee Philipp

Die Spendenfreudigkeit in Deutschland ist sehr hoch, vor allem, wenn es um konkrete Projekte geht. Die Sparkasse Markgräflerland hat jetzt mit ihrer neuen Crowdfunding-Spendenplattform eine Möglichkeit geschaffen, kleinen, regionalen und gemeinnützigen Projekten unter die Arme zu greifen.

Weil am Rhein/Müllheim. Diese Spendenplattform soll Impulse für eine virale Multiplikation geben, also der Verbreitung der Idee durch die sozialen Medien wie Facebook oder Twitter. Gestern wurde die Crowdfunding-Spendenplattform im Rahmen eines Mediengesprächs vorgestellt.

„Wir hatten zu unserem Jubiläum 175 Jahre Sparkasse Markgräflerland einen Vereinswettbewerb aufgelegt, der über das Internet kommuniziert wurde“, berichtete Sparkassendirektor Ulrich Feuerstein. Damals waren die Vereine aufgerufen, sich in einem eigenen Video vorzustellen, als Preis winkte ein VW-Bus. Die lebhafte Resonanz damals habe nun den Ausschlag gegeben, die neuen Kommunikationsformen für weitere gemeinnützige Projekte zu nutzen.

Worum geht es? Zunächst brauche es drei Akteure, erklärte Feuerstein: Die Organisatoren der Plattform, die Sparkasse, einen Projektinitiator, also den Verein oder die Organisation, die ihr Spendenprojekt vorstellt und die Nutzung durch die „Crowd“, damit die Menge an Menschen, die über Facebook und andere soziale Medien vernetzt sind und so als Multiplikatoren auftreten. Vereine und Organisationen im Einzugsbereich der Sparkasse Markgräflerland können so über die Spendenplattform gezielt um Spenden werben, wenn sie etwas Konkretes zu finanzieren haben. Drei Bewerber sind schon online: Die Müllheimer Stadtmusik braucht neue Jacken und neue Pauken, der Tennisclub Müllheim neue Outfits für seine Jugendmannschaften und die evangelische Kirchengemeinde Ötlingen eine Renovierung für ihre historische Merklin-Orgel in der Kirche. Mit „Schwarmfinanzierung“ Auf einem Erfolgsbalken sind die Spendeneingänge ablesbar und wie lange das Projekt noch offen ist. Die Initiatoren rechnen hier mit 30 bis 60 Tagen pro Einzelprojekt. Das Neue an der Spendenplattform sei der Gedanke der „Schwarmfinanzierung“, erläuterte Feuerstein. Denn sie lebt erst dann auf, wenn möglichst viele Nutzer sich über die sozialen Medien gegenseitig auf das zu finanzierende Projekt aufmerksam machen. Feuerstein: „Es muss schon eine lebhafte Interaktion der Nutzer und Vereinsmitglieder da sein, sonst funktioniert das nicht so gut.“

Andererseits biete diese Methode die Möglichkeit, auch Kleinstspenden zu generieren, die direkt dem entsprechenden Projekt zu Gute kommen. „Wenn 1000 Leute jeweils fünf Euro spenden, kommt man auch ein gutes Stück weit“, sagte Feuerstein. So könne jeder Gutes direkt vor Ort fördern. Das gespendete Geld können die Vereine in jedem Fall behalten, auch wenn die Spendensumme übertroffen wird.

Intensive Vorbereitung Um die Spendenplattform nutzbar und auch sicher zu machen, war eine intensive Vorbereitung nötig. Thomas Vollmer aus dem hauseigenen IT-Organisationsteam hat diese datentechnisch anspruchsvolle Aufgabe übernommen. Er steht den Nutzern auch als Ansprechpartner zur Verfügung, betont aber, dass die Präsentation auf der Plattform einfach und selbsterklärend ist.

Interessierte Vereine, die ein Anliegen haben, können dieses mit Foto und Text beschreiben und dort hochladen. Für die Freigabe sorgt die Sparkasse dann nach genauer Prüfung. Dabei wird das Geldinstitut auch selbst aktiv: Es unterstützt die ersten zehn Projekte mit jeweils zehn Prozent der benötigten Spendensumme bis zu maximal 1000 Euro. Die Spendenplattform informiert auch über die Sparkassen-Stiftung mit ihren zahlreichen Möglichkeiten, gezielt oder allgemein als Stifter oder Spender tätig zu werden.

u Mehr Infos zur Crowd-funding-Spendenplattform der Sparkasse Markgräflerland: www.spk-mgl.de/spendenplattform