Weil am Rhein Prozession und Fest an Fronleichnam

Weil am Rhein-Haltingen. Die Katholische Kirchengemeinde feiert am kommenden Donnerstag mit einem Open-Air-Gottesdienst das Fronleichnamsfest. Um 9.30 Uhr wird an der Winzergenossenschaft in Haltingen im Winzerweg 8 die Heilige Messe beginnen. Für genügend Sitzplätze sorgt das Organisationsteam des Pfarrgemeinderats.

Pfarrer Möller, Pater Janzer und Pensionär Pfleger werden die Heilige Messe gestalten. Pater Janzer wird zum Thema des Festes sprechen: „Miteinander und mit Gott unterwegs auf den Straßen unseres Lebens“.

Die Kirchenchöre St. Peter und Paul/St. Maria und Guter Hirte werden gemeinsam unter der Leitung von Dirigentin Elke Keller den Gottesdienst und die anschließende Prozession musikalisch ebenso bereichern wie der Musikverein Haltingen unter Leitung von Aaron Solberg. Solberg wird mit diesem Gottesdienst auch sein Debüt als neuer Dirigent feiern.

Im Anschluss an die Heilige Messe wird das Sakrament des Leibes Jesu in feierlicher Prozession vom Winzerweg über eine Station in der Oberen Gaß durch die Markgräfler Straße zurück zur Kirche St. Maria getragen, wo Pfarrer Gerd Möller den feierlichen Segen spenden wird. Der Pfarrgemeinderat und das Gemeindeteam von St. Maria haben einen Apero vorbereitet für alle, die noch ein wenig verweilen wollen.

Bei schlechtem Regenwetter wird der Gottesdienst um 9.45 Uhr mit allen Beteiligten in St. Maria beginnen.