Weil am Rhein. Die Finalqualifikation um den 46. McDonald’s Fußballcup findet am kommenden Wochenende, 7. und 8. Januar, in der Sporthalle der Gemeinschaftsschule an der Egerstraße in Weil am Rhein statt, den die Jugendabteilung des SV Weil ausrichtet.

Nur die Siegerteams bei den U10- und U12- Junioren qualifizieren sich für das Hauptturnier, das am 11. und 12. Februar stattfindet. Schon bei der Qualifikation sei spannender und hochklassiger Hallenfußball zu erwarten, sagt Bernd Schleith. Die 40 Spiele der 20 Mannschaften der U10-Junioren, die in vier Gruppen aufgeteilt sind, beginnen um 9 Uhr. das Finale ist um 17.48 Uhr. Auch bei den U12-Junioren am Sonntag beginnen die 40 Spiele um 9 Uhr, während das Finale auf 17.48 Uhr angesetzt ist.