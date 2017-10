Weil am Rhein Radfahrer kommt in Gleise und stürzt schwer

Weil am Rhein. Ein 35 Jahre alter Mann ist am Mittwochabend mit seinem Fahrrad schwer gestürzt. Er musste in die Uniklinik nach Basel. An der Unfallstelle wurde er vom Rettungsdienst mitsamt Notarzt versorgt.

Zum Unfall kam es, als der Radfahrer von der Friedensbrücke kommend die Einmündung der Hardstraße passieren wollte und dabei mit dem Vorderrad in die querenden Tramgleise geriet. Er kam zu Fall und überschlug sich. Am Fahrrad entstand kein nennenswerter Schaden.