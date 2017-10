Weil am Rhein Recht auf Teilhabe wird mit Leben gefüllt

Von Marco Fraune

Weil am Rhein. Der Kindergarten Sankt Elisabeth ist seit Anfang dieses Monats die erste und einzige inklusive Einrichtung in Weil am Rhein. Damit Kinder mit und ohne Behinderung in Friedlingen gemeinsam betreut werden können, trägt das Landratsamt die Kosten für eine Inklusionskraft. Seit wenigen Tagen ist die Heilerziehungspflegerin Varina Rueb als 75-Prozent-Kraft im Kindergarten im Einsatz.

So soll Zeit für gezielte Einzelförderung sein. Insgesamt ist die 29-Jährige für fünf Kinder mit besonderem Förderbedarf zuständig, drei entsprechende Plätze sind bereits vergeben, zwei befinden sich in der Abklärung, sie sollen voraussichtlich im November hinzukommen. „Vom Auge her bin ich anders geschult“, erklärt Rueb, die sich um die auf verschiedenen Gruppen verteilten Kinder kümmert. Bei diesen können Sprachbehinderungen und Verhaltensauffälligkeiten vorliegen, aber auch körperliche Beeinträchtigungen. Wenn ein Kind sich nicht lange konzentrieren kann und andere Kinder stört, könne diesem nun ein anderes Angebot unterbreitet werden. Auch spezielle Bewegungsangebote oder Logiktest-Übungen sind möglich. „Es gibt keine Grenzen“, greift die Expertin auf einen großen Fundus zurück.

Corinne Biggs, derzeit in Mutterschutz befindliche Kindergartenleitung von Sankt Elisabeth und Initiatorin des Projekts, freut sich, dass ihr Inklusionshaus weiter mit Leben gefüllt wird. Schon bisher konnten dank der Kooperation mit der Lebenshilfe Lörrach Einzelintegrationen erfolgen, die Inklusion von einzelnen Kindern. Denn: „Jedes Kind hat das Recht auf Teilhabe.“ Und in Friedlingen gebe es viele Kinder mit erhöhtem Förderbedarf.

Profitieren würden nicht nur diese von dem inklusiven Ansatz, sondern auch die übrigen Jungen und Mädchen. „Es ist ein voneinander Lernen.“ Soll heißen: Toleranz wird im täglichen Miteinander geübt und dann auch selbstverständlich. So könne präventiv auch gegen ein späteres Mobbing vorgegangen werden, ist sich die Kindergartenleiterin sicher.

Die Eltern würden den inklusiven Ansatz von den Einzelintegrationen her kennen. Heute wird einem Elternabend außerdem das neue Konzept vorgestellt. Die Erzieher sieht Biggs ebenfalls auf ihrer Wellenlänge. So würden sich diejenigen in der Friedlinger Einrichtung bewerben, die wissen, was auf die zukommt. Fortbildungen und die kontinuierliche Begleitung gibt es zudem.

Insgesamt 20 Kinder mit besonderem Förderbedarf sind auf viele verschiedene Kindergärten in Weil verteilt, weiß Hauptamtsleiterin Annette Huber. Die Stadt will nun analysieren, welche Erfahrungen im Kindergarten Sankt Elisabeth mit der besonderen Förderung gemacht werden. Auch gehe es darum, einen weiteren Bedarf zu ermitteln, was bei der Kindergartenbedarfsplanung im nächsten Jahr dann wieder ansteht.