Von Gottfried Driesch

Weil am Rhein. Großes Interesse, kleine Geldstrafe: Gestern ist das Urteil gegen den 56-jährigen Weiler ergangen, der in Friedlingen eine Familie bedroht haben soll (wir berichteten mehrfach). Wegen zweier kleinerer Delikte wurde er zu einer Geldstrafe von 800 Euro verurteilt.

Zu Beginn der Verhandlung am Amtsgericht Lörrach, die auf großes Zuschauerinteresse stieß, wollte der Verteidiger durch Beweisanträge noch aufzeigen, dass sein Mandant weder der rechten Szene angehört noch ausländer- oder kinderfeindlich sei. Richter Axel Frick lehnte die Anträge aber ab, da sie die eigentlichen Taten nicht aufklären könnten.

Der gestrige Verhandlungstermin war nötig geworden, nachdem der Verteidiger die Verlesung zweier ärztlicher Atteste über den Gesundheitszustand der Geschädigten abgelehnt hatte. So wurde der behandelnde Arzt, nachdem er von der Schweigepflicht entbunden worden war, als Zeuge vernommen.

Die Geschädigte leide unter einer schwereren Form einer posttraumatischen Belastungsstörung. Während einer vierwöchigen Rehakur sei sie stationär in seiner Klinik gewesen, berichtete der Arzt. Sie habe unter Stimmungsschwankungen, Übererregtheit, Albträumen und Schlafstörungen gelitten. Selbst entsprechende Medikamente hätten keine wesentliche Wirkung gezeigt.

Die Anklage richtete sich gegen mehrere Sachbeschädigungen an dem Auto der geschädigten Frau. So wurden die Schlösser verklebt, die Scheibenwischer festgeklebt, Aufkleber angebracht, Tomatensoße oder Ketchup auf dem Dach verteilt und die Antenne entwendet. Ferner sei der Briefkasten der Familie mit Papier vermüllt worden.

Die Geschädigte war fest davon überzeugt, dass nur der Angeklagte die Taten begangen haben könne. Sie beschuldigte den Angeklagten ganz konkret, Mitglied der rechten Szene zu sein und als solcher Jagd auf sie zu machen.

Objektive Beweise gab er hingegen nur wenige. Die verschwundene Antenne wurde von der Polizei bei dem Angeklagten gefunden. Und es gab die Aufnahme einer Überwachungskamera, auf der der Beschuldigte sich an dem Fahrzeug der Frau zu schaffen machte.

Die Staatsanwältin sah alle Vorwürfe als erwiesen an und beantragte eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen je 40 Euro.

Der Verteidiger belegte an Hand von Flugblättern und Zeitungsausschnitten, dass auf seinen Mandanten eine wahre Hetzjagd veranstaltet worden sei. Er sei als „Rechter“ beschimpft und an den Pranger gestellt worden. Wahr sei, dass der Angeklagte niemals Mitglied in einer rechten Partei oder Gruppierung gewesen sei.

Ferner müsse man berücksichtigen, dass sein Mandant nach den nicht bewiesenen Vorfällen seine Wohnung in Weil am Rhein verloren habe. Objektiv seien lediglich die Taten des Diebstahls oder Unterschlagung der Antenne und eine Beschädigung des Autos nachzuweisen. Alles andere seien reine Vermutungen.

Richter Frick verurteilte den Angeklagten wegen der zwei nachgewiesenen Taten zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen á 40 Euro, also insgesamt 800 Euro.