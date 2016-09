Weil am Rhein (sif). Aufatmen in Weil am Rhein: Die Partei „Die Rechte“ hat den für den 24. September angekündigten Aufmarsch unter dem Titel „Tag der europäischen Völker“ auf dem Hüninger Platz in Friedlingen abgesagt. Bis zu 1000 Rechte auch aus Frankreich und der Schweiz hatte der Veranstalter erwartet.

„Die Anmeldung der Demonstration für den 24. September durch „Die Rechte“, Landesverband Baden-Württemberg, wurde gestern vom Veranstalter wieder zurückgezogen“, hieß es gestern lapidar in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Gründe für den Rückzug werden keine genannt.

Die Demonstration der Rechten hatte in den vergangenen Wochen vielfach Kritik ausgelöst, auch waren nach Äußerungen von linken Autonomen gewalttätige Ausschreitungen zu befürchten.

